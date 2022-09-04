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Kronenzeitung: австрийский бизнес потребовал от властей €2,5 млрд вместо российского газа

Австрийские промышленные предприятия оказались в кризисной ситуации из-за десятикратного роста цен на газ после отказа от российского топлива, выбраться из которой можно только при масштабной помощи государства.
Lenta.ru
Промышленность в Австрии нуждается в срочной помощи государства, в том числе субсидиях из-за резкого подорожания газа и электроэнергии, заявил президент Федерации промышленности Австрии Георг Книлл, передает издание Kronen Zeitung.
РБК
"Ситуация более чем драматическая. Многие предприятия дошли до крайности", — сказал президент Федерации австрийской промышленности IndustrieVereinigung (IV) Георг Книлль.
РИА Новости
"Австрии грозят закрытие предприятий и безработица, если не будут приняты последовательные и срочные контрмеры", — предостерег Книлль.
РИА Новости

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