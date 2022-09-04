Австрийские промышленные предприятия оказались в кризисной ситуации из-за десятикратного роста цен на газ после отказа от российского топлива, выбраться из которой можно только при масштабной помощи государства.
Промышленность в Австрии нуждается в срочной помощи государства, в том числе субсидиях из-за резкого подорожания газа и электроэнергии, заявил президент Федерации промышленности Австрии Георг Книлл, передает издание Kronen Zeitung.
Вице-президент Федерации баскетбола Турции Омер Онан сообщил о возможном снятии команды с чемпионата Европы в случае, если ей не будут представлена видеозапись инцидента, произошедшего во время матча со сборной Грузии, который состоялся вчера, 4 сентября, в Тбилиси.