Спорт
Красное знамя 31«Кросс нации» стартует в Белгороде 21 сентября
Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдёт в областном центре. Как сообщили на официальном сайте правительства, стартует событие 21 сентября. Спортивное событие пройдёт на велолыжероллерной трассе «Олимпия».
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:07, Вашингтон
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК вчера в 08:06
Политика
Власти США запретили госзакупки продукции «Лаборатории Касперского»
С 1 октября 2018 года был введен временный запрет на госзакупки продукции бренда, который компания безуспешно пыталась оспорить в суде.
Радиочастотный спектр 02:58
Авто
Раскрыта дата премьеры первого электрокара Mazda
Согласно сообщению Automotive News, первый в мире электромобиль Mazda будет представлен миру в конце этого года на автосалоне в Токио.
32CARS.ru вчера в 15:07
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Авто
У Renault в России не пошла интернет-торговля
Какие выводы были сделаны после тестирования новой услуги и появится ли она с другими моделями, представитель Renault не сказал, отметив лишь, что компания «изучает и анализирует полученный опыт», а о планах дальнейшего развития онлайн-торговли в России объявит дополнительно.
Автоновости дня 03:09
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.
Megaobzor.com вчера в 10:09
Происшествия
В Смоленской области БТР на учениях сбил двух сотрудников Росгвардии
На учениях в Смоленской области бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии, сообщили ТАСС в военном следственном отделе СКР по Смоленскому гарнизону.
Коммерсантъ 04:42
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Наука
Ученые обнаружили новый «гормон стресса»
Ученые выяснили, что гормон остеокальцин, выделяемый скелетом мышей и людей, отвечает не только за обмен веществ и работу мышц, но и за реакцию на стресс.
Волгоградская правда 14 сентября в 01:12
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском вчера в 23:03
Кино
Стала известна причина смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева
По факту смерти Колычева стражи порядка проводят проверку. Юрий Колычев получил звание народного артиста РСФСР в 1989 году.
РЕН ТВ 03:11
Политика
Власти Ирана отказались вести переговоры с США
Власти Ирана не намерены вести переговоры с США. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Tasnim.
Газета.Ru 02:28
Экономика
Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка
Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК 00:00
Футбол
Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом
Вечерняя Москва вчера в 06:38
Экономика
СМИ узнали о жалобе Сечина Путину на предвзятость Минфина
Глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем письме к президенту России Владимиру Путину пожаловался на Министерство финансов, которое выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей на проект по освоению месторождений арктического кластера, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ».
REGNUM 02:37
Политика
Крымский парламент отказался переименовать полуостров
Инициатива по приданию Крыму второго названия Таврида рассматриваться не будет, заявил кандидат на пост спикера крымского парламента второго созыва Владимир Константинов.
Lenta.ru 04:16
Происшествия
Под Тверью четыре человека погибли от отравления алкоголем
В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек от отравления.
Российская газета 04:43
Технологии
Продающих товары через интернет россиян атаковал опасный троян
Мошенники атаковали пользователей интернет-сервиса Avito с помощью вируса для Android.
Lenta.ru 05:00
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости 00:31
Общество
Российские актеры массово поддержали Павла Устинова
Ведомости 04:16
Единоборства
Бой Магомедшарипова и Каттара пройдёт на турнире UFC в Москве
Бой россиянина Забита Магомедшарипова с американцем Келвином Каттаром пройдёт 9 ноября на турнире UFC Fight Night 163 в Москве, а не в Бостоне 18 октября, как сообщалось ранее.
Профиль 04:56
Авто
Представлена новая Toyota Corolla для Японии
Седан Toyota Corolla Axio и универсал Corolla Fielder, созданные специально для Японии на «растянутой» платформе хэтчбека Yaris, вернулись к прежнему формату.
Автоновости дня 04:55
Происшествия
В вирусологическом центре «Вектор» взорвался газовый баллон
В научном центре вирусологии "Вектор" в Новосибирской области взорвался газовый баллон, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 07:14
Кино
Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Вечерняя Москва вчера в 10:12
Политика
ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах
По данным Ильиных, в 2019 году полиция совместно с ФСБ выявила законспирированные ячейки террористов "Исламского государства" * в 17 регионах: Всего за первое полугодие зафиксированы 972 преступления террористического характера, добавил он.
РИА Новости 02:33
Политика
В ООН заявили о деэскалации конфликта на востоке Украины
В июле замгенсека ООН Розмари ДиКарло заявила, что новые власти Украины имеют возможности для урегулирования конфликта на востоке страны, но для этого нужна политическая воля всех сторон.
RT на русском 05:01