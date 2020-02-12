Общество
ТАССКруизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу
Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
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Круизный лайнер Westerdam после отказа в остановке пяти стран прибыл в Камбоджу
Газета.Ru12 февраля в 21:50
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