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78.ru
78.ru

Крупная петербургская компания прекратила производство игристых вин

Петербургская компания «Игристые вина», которая является одним из крупнейших производителей игристых и шампанских вин, прекратила выпуск этой продукции, пишет РБК. Компания выпускала игристые вина под такими брендами, как «Лев Голицынъ», «Наследие Мастера», «Ленинградское» и другие.В источнике
С чего всё началось
РБК

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

26 июня прекратил выпуск этой продукции, сообщил РБК гендиректор предприятия Юрий Дудко. Первым со ссылкой на собственные источники об этом написал Telegram-канал «Пьяный Мастер». Как пояснил Дудко, производство игристых вин законсервировано, а выпуск другой продукции продолжается.
РБКвчера в 11:37
Подробнее о событии
78.ru

Крупная петербургская компания прекратила производство игристых вин

78.ru04:56
ИА Красная Весна

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

ИА Красная Весна20:47
Долг.рф

Компания «Игристые вина» приостановила свою деятельность

Долг.рфвчера в 16:01
Коммерсантъ

Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина

Коммерсантъ17:20
Компания

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

Компаниявчера в 16:14
АБН

Петербургский производитель «Игристые вина» перестал выпускать игристые вина

АБН17:58
РБК

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

РБКвчера в 11:37

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