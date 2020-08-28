Крупная петербургская компания прекратила производство игристых вин

Национальное Аграрное Агентство 3

Петербургская компания «Игристые вина», которая является одним из крупнейших производителей игристых и шампанских вин, прекратила выпуск этой продукции, пишет РБК. Компания выпускала игристые вина под такими брендами, как «Лев Голицынъ», «Наследие Мастера», «Ленинградское» и другие.