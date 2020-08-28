Крупная петербургская компания прекратила производство игристых вин
Петербургская компания «Игристые вина», которая является одним из крупнейших производителей игристых и шампанских вин, прекратила выпуск этой продукции, пишет РБК. Компания выпускала игристые вина под такими брендами, как «Лев Голицынъ», «Наследие Мастера», «Ленинградское» и другие.В источнике
С чего всё началось
Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство
26 июня прекратил выпуск этой продукции, сообщил РБК гендиректор предприятия Юрий Дудко. Первым со ссылкой на собственные источники об этом написал Telegram-канал «Пьяный Мастер». Как пояснил Дудко, производство игристых вин законсервировано, а выпуск другой продукции продолжается.
РБКвчера в 11:37
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