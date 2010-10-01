70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в письме ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» президенту и премьер-министру РФ. С документом ознакомились «Известия».

с чего всё началось

С документом ознакомились «Известия». Помимо проблем, вызванных ростом долгов граждан за коммуналку, ассоциация указывает на то, что управляющие компании терпят убытки из-за необходимости проведения дезинфекции подъездов.

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