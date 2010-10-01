Коронавирус
ИзвестияКрупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
С документом ознакомились «Известия». Помимо проблем, вызванных ростом долгов граждан за коммуналку, ассоциация указывает на то, что управляющие компании терпят убытки из-за необходимости проведения дезинфекции подъездов.
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с чего всё началось
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в письме ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» президенту и премьер-министру РФ. С документом ознакомились «Известия».Известиявчера в 12:43
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Политика
Песков заявил, что здоровье Путина отменное
Песков отметил, что Путин, переключившись на формат видеоконференций, также проводит отдельные встречи очно.
ТАСС 07:12
Религия
РПЦ допустила посещение храмов прихожанами на Пасху
Отдельные епархии на свое усмотрение могут допускать прихожан в храмы, если это позволяет санитарно-эпидемиологическая ситуация в конкретном регионе.
ТК Звезда вчера в 07:13
Транспорт
В Москве ограничили въезд автомобилей из других регионов
ГИБДД Москвы ограничила въезд в столицу для легковых автомобилей из других регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Lenta.ru 11:42
Единоборства
Уайт объяснил причину отмены турнира UFC 249 «звонком сверху»
Metaratings 09 апреля в 21:15
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Со следующей недели в Москве будет постепенно вводиться пропускной режим, объявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 13:32
Футбол
Коноплянка: в конце этого сезона вижу «Шахтёр» в финале Лиги Европы
Полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал об отношении к коронавирусу и поделился прогнозом на концовку сезона-2019/2020.
Чемпионат 10:02
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости 11:50
Общество
Названы новые симптомы коронавируса
У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости 11:39
Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня вчера в 02:22
Футбол
Ряд европейских клубов заинтересовался Короной
Форвард «Порту» Хесус Корона привлёк внимание нескольких европейских клубов, которые заинтересованы в его переходе.
Metaratings 11:07
Политика
Верховный суд разъяснил порядок расчета процессуальных сроков в апреле
Процессуальные сроки продлеваются автоматически, так как в них не входят нерабочие дни, введенные указом президента России Путиным в рамках борьбы с коронавирусом, заявил секретарь пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов на виртуальном Петербургском международном юридическом форуме «9 ½: Законы коронавируса», 11 апреля сообщает пресс-служба Верховного суда.
ИА Красная Весна 09:58
Политика
Зеленский посетил участок разведения сил в Донбассе
RT на русском 09:30
Шоу-бизнес
Медики вывели Надежду Бабкину из искусственной комы
В одном из последних интервью близкая приятельница 70-летней Надежды Бабкиной врач Маргарита Королева рассказала журналистам интернет-издания «СтарХит» о ее состоянии.
Актуальные Новости 12:01
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Армия и оружие
Российский ЗРПК «Панцирь-С» замечен охраняющим американскую авиабазу от ракетных ударов Ирана
Как давно ЗРПК «Панцирь-С» появился на американской военной базе Таджи – неизвестно, однако, принимая во внимание тот факт, что спутниковый снимок был сделан 10 марта 2020 года, вполне очевидно, что США усилили оборону своей военной базы за счёт ЗРПК российского производства после начала многочисленных обстрелов со стороны Ирана и подконтрольных ему организаций.
Avia.pro 03:53
Космос
В Сети опубликовано видео с парящими над поверхностью Луны НЛО
Астроном-любитель из Канады недавно разместил в Сети оригинальный видеоролик, демонстрирующий перемещение НЛО над поверхностью Луны.
OAnews 09 апреля в 23:29
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Происшествия
Медцентр имени Семашко в Архангельске закрыли на карантин
Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко ФМБА России в Архангельске закрыли на карантин сроком на две недели, после того как у одной из пациенток было выявлено подозрение на коронавирус.
РЕН ТВ 11:49
Экономика
Ставки спекулянтов на укрепление рубля в США выросли за неделю на 27%
Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль увеличилась за неделю на 27,3% (1 133 контрактов) до 5 287 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru 06:10
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Экономика
Прокуратура проверит расходование госсубсидий на Ростсельмаше
Депутаты указывают, что трем основным бенефициарам в нынешнем году достанется «почти половина указанной суммы» По итогам обсуждения было решено запрос в надзорные органы страны, в котором депутаты просят уточнить объем господдержки и проверить «эффективность расходования средств, полученных в качестве субсидий из федерального бюджета ПАО "Ростсельмаш" в последние годы».
Национальное Аграрное Агентство вчера в 00:56
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Авто
Назвали 5 производителей нержавеющих автомобилей
Эксперты составили 5 производителей, машины которых не подвержены коррозийным процессам. Первую строчку рейтинга занимает Honda CR-V.
Новые автомобили 04:35
Общество
Участник тестов рассказал об испытаниях вакцин от вирусов на людях
Научный сотрудник ГНЦ ВБ "Вектор" Алексей Кабанов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус — 2" для телеканала "Россия 1" рассказал, как противовирусные вакцины тестируются на людях.
РИА Новости 09:38
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Музыка
Песня «Квартала 95» о «возвращении Крыма» вызвала споры в соцсетях
Выступая с новой программой, артисты Квартала 95 в финале исполнили песню, в которой говорится о возвращении Крыма и Донбасса.
Политическая Экспертиза вчера в 10:59