Коронавирус
ИзвестияКрупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
Для разрешения ситуации предлагается ряд мер, в том числе предоставление беспроцентных кредитов организациям, компенсация расходов на обеззараживание домов и приостановка отзыва лицензий УК. Их банкротства могут привести к тому, что множество домов окажутся брошенными, предупредили эксперты.
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с чего всё началось
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в письме ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» президенту и премьер-министру РФ. С документом ознакомились «Известия».Известиявчера в 12:43
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Общество
Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики РФ
Постановлением правительства России расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Известия 06:10
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Общество
В Москве увеличено число патрулей Росгвардии
Число сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы Москвы в период ограничительных мер, увеличено.
Интерфакс 02:55
Авто
Назван победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»
Международное жюри конкурса «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year, WCOTY) определилось с победителем.
АвтоВзгляд 09 апреля в 08:16
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
RT на русском 04:43
Здоровье
В Тюмени отмечена вторая волна заражения коронавирусом
По данным на 8 апреля в России 1175 случаев коронавирусной инфекции, вчера власти заявили о 1154 заражённых.
NashGorod.ru 08 апреля в 08:41
Здоровье
В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом скончался в Башкирии, причиной смерти является вирусная пневмония, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 05:32
Общество
За сутки в России прибавилось 1667 заболевших COVID-19
За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 1667 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 04:17
Общество
В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
Происшествия
Из-под завалов после пожара в колонии в Ангарске извлекли тело
RT на русском 06:39
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Общество
Собянин сообщил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
В столице временно приостанавливают работу большинство предприятий в период с 13 по 19 апреля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия вчера в 18:58
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Гаджеты
Hisense выпустит смартфон с цветным экраном на электронных чернилах
В начале года бренд Hisense представил первый в мире смартфон, оснащенный цветным дисплеем на электронных чернилах.
Anonsens вчера в 11:22
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Происшествия
В Индонезии произошло извержение вулкана Анак-Кракатау
Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла и дыма высотой в полкилометра.
Газета.Ru 07:08
Общество
В Оренбуржье режим самоизоляции продлили до 19 апреля
Губернатор области Денис Паслер внес изменения в указ о введении самоизоляции на территории Оренбуржья.
АиФ Оренбург 06:14
Общество
С завтрашнего дня власти ограничивают въезд и выезд из Красноярска
«С момента вступления в силу настоящего указа и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки ограничить выезд граждан и въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания)», — говорится в документе.
НГС24 вчера в 09:17
Политика
В Кремле оценили, когда может наступить пик заболеваемости COVID-19
В течение пары недель станет понятно, приблизились ли мы к пику заболеваемости коронавирусом - Песков Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:09
Политика
Европа может сохранить границы закрытыми до сентября
Ссылаясь на рост заболевания в Америке и начало заражения в Африке, президент говорил о возможности закрытия границ между европейскими странами, как и внешней границы, как минимум до сентября.
Коммерсантъ 05:02
Общество
Уткин объяснил, почему не планирует заводить детей
Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал, почему не планирует заводить детей.
RT на русском 06:04
Наука
Испанские дельфины стали чаще болеть язвой желудка из-за червей-паразитов
Черви прикрепляются к стенкам желудка, из-за чего часто образуются язвы и формируется гранулематозная ткань.
N+1 03:52
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
В Роспотребнадзоре заявили, что COVID-19 станет сезонным заболеванием
Коронавирус может стать сезонным заболеванием.
РЕН ТВ 05:27
Общество
В Саратовской области выявлено еще 9 случаев коронавируса
Сегодня в Саратовской области зафиксировано ещё 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Среди заболевших - жительница с. Вязовка Татищевского района, житель Ершовского района.
Взгляд-инфо 05:00
Общество
В Татарстане выявили 23 новых случая заражения коронавирусом
В Татарстане за последние сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Казанские ведомости 05:07