Коронавирус

ИзвестияИзвестияКрупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

Для разрешения ситуации предлагается ряд мер, в том числе предоставление беспроцентных кредитов организациям, компенсация расходов на обеззараживание домов и приостановка отзыва лицензий УК. Их банкротства могут привести к тому, что множество домов окажутся брошенными, предупредили эксперты.
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с чего всё началось

Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в письме ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» президенту и премьер-министру РФ. С документом ознакомились «Известия».
Известиявчера в 12:43

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Управляющие компании заявили о массовых долгах за услуги ЖКХ в РФ

Экономика сегодня07:04

Управляющие компании предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

Деловое.ТВ05:30

Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

Известиявчера в 12:43

Путина предупредили о коммунальном коллапсе

Deita.ru03:15

УК сообщили о катастрофической ситуации с долгами населения за ЖКУ

News.ruвчера в 23:27

Путину доложили о «катастрофической ситуации» с оплатой ЖКХ. 70% россиян могут залезть в долги

URA.Ruвчера в 21:21

В России 70% населения могут залезть в долги за ЖКУ

The Penza Post05:27
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Общество

Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики РФ

Постановлением правительства России расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Известия 06:10
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Общество

Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
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Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06
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Музыка

Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
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Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
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Общество

В Москве увеличено число патрулей Росгвардии

Число сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы Москвы в период ограничительных мер, увеличено.
Интерфакс 02:55
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Авто

Назван победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»

Международное жюри конкурса «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year, WCOTY) определилось с победителем.
АвтоВзгляд 09 апреля в 08:16
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
RT на русском 04:43
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Здоровье

В Тюмени отмечена вторая волна заражения коронавирусом

По данным на 8 апреля в России 1175 случаев коронавирусной инфекции, вчера власти заявили о 1154 заражённых.
NashGorod.ru 08 апреля в 08:41
Здоровье

В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом скончался в Башкирии, причиной смерти является вирусная пневмония, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 05:32
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Общество

За сутки в России прибавилось 1667 заболевших COVID-19

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 1667 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 04:17
Общество

В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
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Происшествия

Из-под завалов после пожара в колонии в Ангарске извлекли тело

RT на русском 06:39
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Общество

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
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Общество

Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
4
Общество

Собянин сообщил о приостановке работы большинства предприятий в Москве

В столице временно приостанавливают работу большинство предприятий в период с 13 по 19 апреля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия вчера в 18:58
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Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
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Гаджеты

Hisense выпустит смартфон с цветным экраном на электронных чернилах

В начале года бренд Hisense представил первый в мире смартфон, оснащенный цветным дисплеем на электронных чернилах.
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Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
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Происшествия

В Индонезии произошло извержение вулкана Анак-Кракатау

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла и дыма высотой в полкилометра.
Газета.Ru 07:08
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Общество

В Оренбуржье режим самоизоляции продлили до 19 апреля

Губернатор области Денис Паслер внес изменения в указ о введении самоизоляции на территории Оренбуржья.
АиФ Оренбург 06:14
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Общество

С завтрашнего дня власти ограничивают въезд и выезд из Красноярска

«С момента вступления в силу настоящего указа и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки ограничить выезд граждан и въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания)», — говорится в документе.
НГС24 вчера в 09:17
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Политика

В Кремле оценили, когда может наступить пик заболеваемости COVID-19

В течение пары недель станет понятно, приблизились ли мы к пику заболеваемости коронавирусом - Песков Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:09
Политика

Европа может сохранить границы закрытыми до сентября

Ссылаясь на рост заболевания в Америке и начало заражения в Африке, президент говорил о возможности закрытия границ между европейскими странами, как и внешней границы, как минимум до сентября.
Коммерсантъ 05:02
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Общество

Уткин объяснил, почему не планирует заводить детей

Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал, почему не планирует заводить детей.
RT на русском 06:04
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Наука

Испанские дельфины стали чаще болеть язвой желудка из-за червей-паразитов

Черви прикрепляются к стенкам желудка, из-за чего часто образуются язвы и формируется гранулематозная ткань.
N+1 03:52
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Общество

В Роспотребнадзоре заявили, что COVID-19 станет сезонным заболеванием

Коронавирус может стать сезонным заболеванием.
РЕН ТВ 05:27
Общество

В Саратовской области выявлено еще 9 случаев коронавируса

Сегодня в Саратовской области зафиксировано ещё 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Среди заболевших - жительница с. Вязовка Татищевского района, житель Ершовского района.
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В Татарстане выявили 23 новых случая заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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