70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в письме ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» президенту и премьер-министру РФ. С документом ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Для разрешения ситуации предлагается ряд мер, в том числе предоставление беспроцентных кредитов организациям, компенсация расходов на обеззараживание домов и приостановка отзыва лицензий УК. Их банкротства могут привести к тому, что множество домов окажутся брошенными, предупредили эксперты.

Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

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