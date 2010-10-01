Коронавирус

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Для разрешения ситуации предлагается ряд мер, в том числе предоставление беспроцентных кредитов организациям, компенсация расходов на обеззараживание домов и приостановка отзыва лицензий УК. Их банкротства могут привести к тому, что множество домов окажутся брошенными, предупредили эксперты.
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с чего всё началось

Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в письме ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» президенту и премьер-министру РФ. С документом ознакомились «Известия».
Известиявчера в 12:43

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Управляющие компании предупредили о массовых долгах россиян за услуги ЖКХ

iReactor08:05

Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

Известиявчера в 12:43

Управляющие компании предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

Деловое.ТВ05:30

Путина предупредили о коммунальном коллапсе

Deita.ru03:15

УК сообщили о катастрофической ситуации с долгами населения за ЖКУ

News.ruвчера в 23:27

Путину доложили о «катастрофической ситуации» с оплатой ЖКХ. 70% россиян могут залезть в долги

URA.Ruвчера в 21:21

Управляющие компании заявили о массовых долгах за услуги ЖКХ в РФ

Экономика сегодня07:04
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Политика

Песков высказался об экономической ситуации в мире после коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после пандемии коронавируса в мировой экономике установится достаточно жесткая ситуация.
Взгляд.ру 09:47
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Здоровье

Онищенко опроверг прогноз учёного РАН о сроках завершения пандемии

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал мнение академика РАН Виктора Малеева, заявившего, что пандемия коронавируса может закончиться в июне.
News.ru 08:42
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Здоровье

Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными

Заместитель директора по инновационной работе Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни.
Piter.tv 09:17
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Происшествия

СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском 09:22
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Общество

Десятки скорых с зараженными коронавирусом встали в пробку в Москве

Lenta.ru 04:13
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
4K
Здоровье

Минздрав рассказал, как можно поставить диагноз «коронавирус»

Специалисты установили четкую клиническую картину коронавируса COVID-2019, поэтому заболевание можно установить исключительно по симптомам - без лабораторного обследования, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru 09 апреля в 16:58
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Политика

Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:17
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Политика

МИД Белоруссии не понимает, о какой помощи стране сообщили в Кремле

Господин Макей не понимает, о какой помощи Белоруссии в Кремле сообщили журналистам.
Коммерсантъ вчера в 22:57
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Общество

На всех въездах в Москву работают наряды полиции

«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском 08:45
1K
Общество

Песков заявил об отсутствии решений о переносе парада Победы

Известия 07:48
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Политика

Зеленский намерен продолжить разведение сил в Донбассе

ТАСС 08:30
Общество

Правила выплат семьям с детьми до трех лет утвердили в России

Порядок ежемесячных выплат семьям, в которых есть дети до трех лет, определили в России.
Pravda.Ru вчера в 07:57
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Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
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Общество

Плющенко ответил на вопрос о панических атаках на карантине

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на вопрос о панических атаках, которые могут возникать во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:44
Общество

Врач рассказал, что коронавирус пришел навсегда

По завершению пандемиии коронавирус не исчезнет окончательно, предупредил доктор Александр Мясников.
АБН 07:58
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Шоу-бизнес

Разин предрек Пугачевой и Галкину продажу вещей с аукционов

Известный продюсер Андрей Разин считает, что из-за пандемии коронавируса российские артисты понесут колоссальные убытки.
Территория новостей вчера в 10:52
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце пожаловалась на агрессивное поведение Павла Прилучного

Несмотря на предстоящий развод, Агата Муцениеце пережидает самоизоляцию вместе с Павлом Прилучным и детьми.
МонаВиста вчера в 09:45
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Общество

Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье

Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима.
REGNUM вчера в 14:13
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Здоровье

В Нижегородской области подтвердили 152 случая заражения коронавирусом

Нижний Новгород, 11 апреля 2020, 15:52 — REGNUM По состоянию на 11 апреля, в Нижегородской области подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 08:52
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Политика

Рябков: США по всем признакам первыми разместят оружие в космосе

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США по имеющимся признакам станут первой страной, которая разместит оружие в космосе.
Вечерняя Москва 09:33
Общество

Собянин предложил создать единую базу тестов на коронавирус

Все результаты тестирований на коронавирус должны быть оцифрованы и внесены в единую базу, даже если это частные лаборатории, иначе их отключат от этой работы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 08:19
Футбол

Бывший вице-президент «Барселоны» рассказал о коррупции в клубе

Бывший вице-президент каталонской «Барселоны» Эмили Русо заявил о коррупции в руководстве клуба.
RT на русском вчера в 12:04
Политика

Бывший вратарь сборной Украины критично отозвался о дружбе с Россией

Бывший голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Рустам Худжамов критично отозвался о дружбе его страны с Россией, передает Tribuna.com.
Газета.Ru 06:05
Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК.
РБК 09:40
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Шоу-бизнес

Муж Нюши прокомментировал ее совместную песню с Егором Кридом

Нюша и Егор Крид расстались около пяти лет назад, но поклонники до сих пор уверены, что однажды музыканты снова будут вместе.
StarHit.ru 07:00
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
9
Здоровье

Минздрав порекомендовал соль для профилактики коронавируса

Минздрав России в рекомендациях по борьбе с коронавирусом назвал соль средством профилактики от новой инфекции.
Газета.Ru 09 апреля в 14:14
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Технологии

Apple и Google намерены отслеживать контакты с больными коронавирусом

Компании Apple и Google сообщили о совместной работе над технологией для смартфонов, выявляющей контакты с зараженными коронавирусом людей.
Московский Комсомолец вчера в 22:44
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Как работают Яндекс.Новости?
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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