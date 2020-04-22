Enel, которая является крупнейшей энергокомпанией Италии и Европы по размеру рыночной капитализации, потребовалось «примерно» десять дней, чтобы перевести больше половины сотрудников на smart working (режим удаленной работы). Об этом в интервью РБК заявил гендиректор Enel Франческо Стараче.

Крупнейшая компания Италии перевела сотрудников на удаленку за 10 дней

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