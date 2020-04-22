Коронавирус
РБККрупнейшая компания Италии перевела сотрудников на удаленку за 10 дней
Enel, которая является крупнейшей энергокомпанией Италии и Европы по размеру рыночной капитализации, потребовалось «примерно» десять дней, чтобы перевести больше половины сотрудников на smart working (режим удаленной работы). Об этом в интервью РБК заявил гендиректор Enel Франческо Стараче.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 08:54, Ашберн
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму
Пропавший в конце марта заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Вести.Ru 08:11
Политика
Саакашвили получил предложение от Зеленского стать вице-премьером
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил от украинского лидера Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером Украины по реформам.
RT на русском 07:07
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с обеспечением медиков средствами защиты
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в некоторых регионах страны складывается непростая ситуация с обеспечением медучреждений средствами индивидуальной защиты и оборудованием для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:00
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Здоровье
В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус
"Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
РИА Новости 04:56
Происшествия
После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело
RT на русском 04:36
Шоу-бизнес
Отключенная от ИВЛ Надежда Бабкина ушла в депрессию
Uznayvse.ru 07:47
Общество
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ 07:29
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
О состоянии актрисы изданию «Комсомольская правда» рассказали врачи и друг семьи Заворотнюк.
НТВ 04:10
Политика
В Кремле назвали чушью публикации о ссоре Путина и бен Сальмана
В Кремле назвали очередной чушью публикации СМИ о телефонном разговоре на повышенных тонах президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале марта перед заседанием ОПЕК+.
РИА Новости 08:29
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Технологии
Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет им. Об этом в среду, 22 апреля, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Оберемок.
Известия 08:28
Общество
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбу открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился наголо, потому что все парикмахерские и салоны красоты в республике закрыты, сообщает ИА "Грозный-Информ".
Газета.Ru вчера в 16:26
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Общество
В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
RT на русском 05:37
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская и Максим Матвеев переехали в новую квартиру
На днях Елизавета призналась, что наконец-то они с мужем заселились в новый дом.
StarHit.ru вчера в 19:00
Здоровье
Путин оценил темпы развертывания коечного фонда в Свердловской области
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что темпы развертывания коечного фонда для борьбы с коронавирусом в Свердловской области сохранятся.
РИА Новости 08:15
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
Общество
Режим самоизоляции в России решено продлить
Российские власти планируют продлить режим самоизоляции до майских праздников.
Русская Планета 20 апреля в 22:25
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости вчера в 04:19
Политика
Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 08:16
Технологии
Любителям порно начали угрожать заражением коронавирусом
В случае отказа платить преступники угрожают заразить любителя порно и членов его семьи коронавирусом.
Lenta.ru 08:43
Общество
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Происшествия
СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте
СК организовал проверка по факту жестокого обращения с ребенком в Копейском социально-реабилитационном центре.
Российская газета 05:04
Здоровье
В Башкирии пациенты РКБ имени Куватова плакали
Пациенты РКБ имени Куватова плакали. Речь идет о людях, которые лежат в эндокринологическом отделении.
ToDay News Ufa 07:35
Политика
США предложили России помощь в борьбе с коронавирусом
Салливан заверил, что президент США Дональд Трамп предложил принять медицинское оборудование или помощь, что соответствует позиции американской стороны "по оказании помощи по всему миру".
Газета.Ru 07:53