с чего всё началось

Крупнейшая в мире компания по прокату автомобилей Hertz объявила о своем банкротстве из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом говорится в обнародованном заявлении компании.

Крупнейшая компания по аренде машин Hertz объявила о банкротстве

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