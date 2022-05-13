Премьер-министр Фумио Кисида в понедельник по итогам онлайн-саммита G7 заявил, что Токио принял «тяжёлое решение» «принципиально запретить импорт российской нефти», так как «единство стран Большой семёрки важнее всего».
МИД Великобритании внес в санкционный список олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике, председателя совета директоров холдинга "Национальная медиа группа" Алину Кабаеву, следует из опубликованного документа.
Руководство екатеринбургской "Уралочки-НТМК" настаивает на публичных извинениях от главного тренера калининградского "Локомотива" Андрея Воронкова, который на финале чемпионата России по волейболу среди женщин назвал "обезьяной" спортсменку из уральской команды.