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Крупнейшая нефтяная компания Японии Eneos прекращает закупки российской нефти

Крупнейшая нефтяная компания Японии Eneos Holdings прекращает закупки нефти из России.
ТАСС
Япония ранее ввела против России несколько пакетов санкций.
РИА Новости
Премьер-министр Фумио Кисида в понедельник по итогам онлайн-саммита G7 заявил, что Токио принял «тяжёлое решение» «принципиально запретить импорт российской нефти», так как «единство стран Большой семёрки важнее всего».
Говорит Москва
В частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт около 300 товаров, а также запрет на экспорт люксовых автомобилей и предметов роскоши.
РИА Новости

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