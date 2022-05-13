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Крупнейшая нефтяная компания Японии Eneos прекращает закупки российской нефти

Крупнейшая нефтяная компания Японии Eneos Holdings прекращает закупки нефти из России.
ТАСС
Премьер-министр Фумио Кисида в понедельник по итогам онлайн-саммита G7 заявил, что Токио принял «тяжёлое решение» «принципиально запретить импорт российской нефти», так как «единство стран Большой семёрки важнее всего».
Говорит Москва
Япония ранее ввела против России несколько пакетов санкций.
РИА Новости
Премьер-министр Японии обещал сократить зависимость от энергоресурсов России, в частности поэтапно сокращать импорт угля, и говорил, что Япония будет отказываться от импорта российской нефти.
РИА Новости

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Нефтяная японская компания Eneos прекращает закупки российской нефти
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