Международная пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev (AB InBev), крупнейший производитель пива в мире, объявила о готовности продать долю в российском совместном предприятии своему турецкому партнеру Anadolu Efes и об уходе из страны.
Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил Министерству промышленности и торговли изменить режим работы крупных гипермаркетов по воскресеньям, сообщает RT со ссылкой на копию обращения парламентария к главе ведомства Денису Мантурову.
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные высокоточными ракетами «Калибр» в районе железнодорожной станции Мелиоративное уничтожили до батальона военнослужащих ВСУ с вооружением и военной техникой.