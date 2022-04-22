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Крупнейшая пивоваренная компания мира AB InBev объявила об уходе из России

Международная пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev (AB InBev), крупнейший производитель пива в мире, объявила о готовности продать долю в российском совместном предприятии своему турецкому партнеру Anadolu Efes и об уходе из страны.
Lenta.ru
AB InBev прекратит инвестиции в AB InBev Efes и отразит в квартальной отчетности убыток от обесценивания в $1,1 млрд.
Коммерсантъ
AB InBev Efes в России принадлежат 11 заводов и три солодовенных комплекса.
Газета.Ru
В России компания выпускала пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.
РИА Новости

Подробнее о событии

Производитель пива «Клинское» и Hoegaarden решил продать бизнес в России
РБК04:16
AB InBev продает Efes долю в российском предприятии
Коммерсантъ04:53
AB InBev решил продать свою долю российской AB InBev Efes турецкому партнеру Anadolu Efes
РИА Новости03:13
AB InBev продает свою долю в российской AB InBev Efes турецкой компании
Московский Комсомолец03:48
Крупнейшая пивоваренная компания мира AB InBev объявила об уходе из России
Lenta.ru03:11
AB InBev решил продать Anadolu Efes свою долю в AB InBev Efes
Интерфакс02:46
AB InBev объявила о продаже доли в российском СП
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