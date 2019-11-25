Экономика
ВедомостиКрупнейшая сделка на рынке люкса: LVMH купил Tiffany за $16,2 млрд
По сообщению европейских СМИ, первоначально Бернар Арно, владелец LVMH, предложил за американскую компанию $14,5 млрд, или $120 за акцию. Акционеры Tiffany & Co потребовали $140 за акцию. В результате стороны сошлись на $135 за акцию, или $16,2 млрд за всю компанию.
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Мы выражаем огромное уважение и восхищение Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, которую мы применили к каждому из наших Домов.
— Бернар Арно, французский бизнесменГазета.Ru 03:20
с чего всё началось
Как сказано в заявлении LVMH, приобретение Tiffany позволит компании укрепить позиции на рынке США, а также "придать новое измерение" своему часовому и ювелирному бизнесу.Российская газета03:59
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