с чего всё началось

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

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Общество Минкомсвязь создала мобильное приложение для выдачи пропусков В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стопкоронавирус" от Минкомсвязи, где можно оформить цифровой пропуск для перемещения по городу на карантине, пишет РИА "Новости". 717

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