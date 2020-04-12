Энергетика
Российская газетаКрупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
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Reuters: страны ОПЕК+ договорились сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки
Телеканал RTVI09 апреля в 18:41
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Комментарии
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