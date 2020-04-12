с чего всё началось

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Политика Эрдоган не принял отставку главы МВД Турции Президент Турции Тайип Эрдоган не поддержал заявление министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, в котором тот просил о своей отставке после неудачи с введением 48-часового комендантского часа в стране. 58

Общество Минздрав сообщил, что в России достаточно запасов донорской крови Минздрав проводит ежедневный мониторинг наличия компонентов крови и обеспечения потребности медицинских организаций во всех регионах России, уточнили в пресс-службе.

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,5K

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