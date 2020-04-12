Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаКрупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
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"Путем непрерывных переговоров с рассвета пятницы, мы, наконец, объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн баррелей в сутки для стран ОПЕК+, начиная с 1 мая", - написал в Twitter
 министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель.
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