с чего всё началось

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Политика Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге. 1,8K

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Армия и оружие Украинские военные из ООС открестились от убийства молодой девушки в ДНР Напомним, 9 апреля в результате сбрасывания украинскими карателями бомбы на жилой дом в поселке Широкая балка в ДНР погибла молодая девушка 1994 года рождения и один человек был тяжело ранен.

Здоровье Диетолог нашел альтернативу подорожавшему имбирю Диетолог Михаил Гинзбург объяснил, что имбирь – действительно неплохой продукт для профилактики вирусных заболеваний, но для него есть альтернатива. 2

Религия С понедельника у православных начинается Страстная неделя С понедельника, 13 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, 19 апреля.

Общество Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности. 3,7K

Общество Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что переход к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, который произойдет 30 апреля, не произойдет сразу. 35

Транспорт РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании. 104

Космос Володин: 108 минут полета Гагарина навсегда изменили мир Полет первого космонтавта Юрия Гагарина навсегда изменил мир и открыл в истории человечества эру покорения космоса, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении с Днем космонавтики, опубликованном 12 апреля на сайте Госдумы.

Общество В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств». 3

Общество В США начали перечислять выплаты гражданам по «антивирусному» пакету Вашингтон, 12 апреля 2020, 04:41 — REGNUM Первые единовременные выплаты, предусмотренные законом об экономических стимулирующих мерах для преодоления последствий пандемии COVID-19, поступили на счета граждан США, сообщает 11 апреля американское налоговое ведомство (IRS, Internal Revenue Service) в своём Twitter. 42

Экономика Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5% Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 1,2K

Здоровье В Благовещенске ушел из жизни известный детский хирург 12 апреля в областном центре ушел из жизни кандидат медицинских наук, детский хирург высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения, заслуженный врач России, ветеран труда Дмитрий Болгов.

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Происшествия В Миссисипи шесть человек погибли из-за торнадо Торнадо привели к гибели шести человек в южном американском штате Миссисипи, сообщило местное агентство по чрезвычайным ситуациям.