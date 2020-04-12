с чего всё началось

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

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Здоровье СМИ узнали о закрытии больницы в Москве из-за коронавируса у врачей Издание со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимира Черменева сообщает, что коронавирусом заразились главный врач поликлиники Юлия Сергеева и ее заместитель. 14

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Общество В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом «В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба. 32

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Религия С понедельника у православных начинается Страстная неделя С понедельника, 13 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, 19 апреля.