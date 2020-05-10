Общество

РБКРБККрупнейшая сеть кинотеатров Мамута накопила долги перед киностудиями

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Объединенная сеть кинотеатров («Синема Парк», «Формула кино», «Кино Окко») не выплачивает долю от кассовых сборов фильмов с января 2020 года, сообщили РБК в пресс-службе кинокомпании «Централ Партнершип», не уточнив сумму задолженности.
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Политика

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Общество

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Ведомости вчера в 14:48
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Общество

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Общество

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Правительство России разработало законопроект, позволяющий арендаторам из-за потери доходов разрывать с ними договоры без каких-либо штрафов.
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Советский и российский актёр, продюсер кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, создатель клипов, телеведущий, ресторатор. Председатель совета директоров АО «Ленфильм». Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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