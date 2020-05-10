Общество
РБККрупнейшая сеть кинотеатров Мамута накопила долги перед киностудиями
Объединенная сеть кинотеатров («Синема Парк», «Формула кино», «Кино Окко») не выплачивает долю от кассовых сборов фильмов с января 2020 года, сообщили РБК в пресс-службе кинокомпании «Централ Партнершип», не уточнив сумму задолженности.
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Здоровье
В Петербурге 5 центров КТ проводят бесплатную проверку на коронавирус
В Петербурге 5 центров рентгеновской компьютерной томографии бесплатно проводят обследование горожан с подозрением на коронавирус.
NewInform 04:14
Футбол
«Реал» хочет от «Арсенала» решения по Обамеянгу до 15 июня
Мадридский клуб хочет, чтобы «канониры» прояснили ситуацию к 15 июня, информирует Mirror.
Евро-футбол.ру 03:17
Авто
В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин
Минимальный размер таможенной пошлины на ввоз праворульного ТС может составлять 1,5 евро за кубический сантиметр для автомобиля не старше 5 лет с объёмом мотора менее одного литра.
Тарантас Ньюс вчера в 00:18
Общество
В России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах.
Эхо Москвы 03:41
Общество
Роспотребнадзор объявил критерии снятия ограничений
Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий, согласно Роспотребнадзора от 8 мая, учитывает, прежде всего, коэффициент распространения инфекции Rt, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции.
PCR.news вчера в 17:09
Политика
Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»
Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости вчера в 11:09
Единоборства
Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249
Поединок между Фрэнсисом Нганну и Жаирзиньо Розенстрайком продлился 20 секунд и завершился победой камерунца нокаутом.
RT на русском вчера в 23:36
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
Общество
Попова заявила, что ограничения сохранятся до появления вакцины
Определённые правила будут продолжать действовать в России до появления вакцины от коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 08 мая в 09:55
Кино
Хейден Кристенсен вернется к роли Энакина Скайуокера в новом сериале
Канадский актер Хейден Кристенсен, получивший наибольшую известность благодаря роли Энакина Скайуокера в трилогии приквелов "Звездных войн", неоднократно говорил о том, что заинтересован в возвращении во франшизу.
Российская газета вчера в 08:55
Происшествия
В Тамбовской области выявили 91 случай заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 91 пациента в Тамбовской области, среди заболевших оказалась трехдневная девочка, сообщает администрация региона.
РИА Новости 02:50
Авто
В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня 08 мая в 07:45
Политика
Белый дом не стал комментировать публикацию о победе США над нацизмом
Белый дом не стал комментировать свои посты в Instagram и Twitter, в которых победителями нацизма названы только Соединенные Штаты Америки и Британия, а СССР никак не упомянут.
RuNews24.ru вчера в 21:02
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
Политика
Путин рассказал о национальной идее в России
Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 03:26
Общество
Врач перечислил угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии
Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала об опасности выхода на улицу в теплую погоду в условиях распространения коронавируса, передает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 01:58
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
Общество
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
Ведомости вчера в 14:48
Общество
Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений
Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Здоровье
99 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки на Кубани
Больше всего новых случаев выявили на территории Краснодара, Апшеронского, Кавказского района. В обсерваторах сейчас пребывают 1847 человек.
RuNews24.ru 07 мая в 08:40
Общество
В МВД России отказались от идеи ужесточать ответственность за побои
Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ "Побои", по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие.
ТАСС вчера в 23:01
Общество
Правительство России может обанкротить все торговые центры страны
Правительство России разработало законопроект, позволяющий арендаторам из-за потери доходов разрывать с ними договоры без каких-либо штрафов.
Infox.ru вчера в 08:30
Происшествия
Водитель в Подмосковье сбил ребенка и скрылся
Легковой автомобиль сбил 10-летнего ребенка в подмосковном Одинцово, водитель с места происшествия скрылся.
Известия вчера в 16:05
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
Экономика
Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота
По расчетам НКР, запасы золота в банках, которые раскрывают отчетность полностью, за месяц сократились почти на 2 т, еще около 2 т могло обеспечить снижение объемов в Промсвязьбанке.
РБК 02:00
Музыка
Умер один из основателей рок-н-ролла Литтл Ричард
Коммерсантъ вчера в 10:43
Происшествия
В Петербурге хулиган в ходе ссоры с кондуктором ранил ножом пассажира
Санкт-Петербург, 10 мая 2020, 10:33 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который вступил в конфликт с кондуктором автобуса и ранил ножом заступившегося за женщину пассажира.
REGNUM 03:33
Происшествия
В Москве в больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество
Названы самые продаваемые группы препаратов в России в марте
Чаще всего в марте текущего года россияне покупали препараты для лечения заболеваний нервной системы.
RT на русском 00:06
Происшествия
В Бурятии задержали мужчину, ограбившего ветерана в День Победы
52-летний мужчина похитил юбилейную медаль, а затем повалил ветерана на землю и отнял 3 тыс. рублей, сообщается на сайте МВД по Республике Бурятия.
ТАСС 02:26