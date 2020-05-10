Общество
РБККрупнейшая сеть кинотеатров Мамута накопила долги перед киностудиями
Объединенная сеть кинотеатров («Синема Парк», «Формула кино», «Кино Окко») не выплачивает долю от кассовых сборов фильмов с января 2020 года, сообщили РБК в пресс-службе кинокомпании «Централ Партнершип», не уточнив сумму задолженности.
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Общество
В России коронавирус диагностирован еще у 11 012 человек
За сутки в России выявлены еще 11 012 случаев заболевания коронавирусом (+5,5%) в 83 регионах, сообщает оперативный штаб в воскресенье.
Интерфакс 03:42
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Единоборства
Гейджи сенсационно победил Фергюсона на турнире UFC 249
Джексонвилль, 10 мая 2020, 08:37 — REGNUM Американский боец Тони Фергюсон проиграл соотечественнику Джастину Гейджи на турнире UFC 249, который прошёл 9 мая в городе Джексонвилль (штат Флорида, США).
REGNUM 01:37
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Политика
Путин рассказал о национальной идее в России
Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 03:26
Общество
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
В Праге неизвестные вандалы осквернили пьедестал, где размещался демонтированный муниципальными властями района Praha-6 памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
RT на русском вчера в 13:56
Единоборства
Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249
В одном из поединков основного карда в октагон вышли Алексей Олейник и Фабрисио Вердум. Спортсмены не смогли завершить поединок досрочно.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Общество
Число жертв коронавируса в Ивановской области достигло десяти
Число жителей Ивановской области, которые выздоровели после коронавирусной инфекции, возросло до 177, количество умерших пациентов с COVID-19 увеличилось с семи до 10, сообщает областное правительство.
РИА Новости 04:56
Общество
В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в 83 российских регионах выявили 11 012 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:00
Футбол
«Наполи» сделал первые шаги в направлении трансфера Азмуна
Как сообщает Gazzetta dello Sport, неаполитанский клуб инициировал первые шаги в направлении трансфера Азмуна.
Евро-футбол.ру 04:13
Шоу-бизнес
Московский фотограф показал архивное фото с голой Собчак
Московский фотограф Александр Гусов опубликовал в Instagram снимок обнаженной телеведущей Ксении Собчак.
URA.Ru вчера в 12:53
Общество
Количество больных коронавирусом в регионе превысило 600 человек
В Калининградской области за последние сутки зафиксировали 38 новых случаев заболевания коронавирусом.
РБК Калининград 08 мая в 03:35
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
РИА Новости 03:47
Технологии
Илон Маск начнет чипировать людей уже в 2020 году
Маск уверен, что с помощью решений Neuralink можно будет не только успешно лечить болезнь Паркинсона или Альцгеймера, но и "сохранить и усилить" функции мозга у здоровых людей.
Газета.Ru 08 мая в 05:13
Общество
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
Экономика
Оборот малого и среднего российского бизнеса в апреле упал вдвое
В России оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, сообщили аналитики IT-компании «Эвотор».
Коммерсантъ 08 мая в 02:56
Экономика
Эксперт спрогнозировал глобальный «распад СССР» из-за пандемии
Разворот от глобализации к регионализации в мировом хозяйстве из-за пандемии коронавируса способен вернуть инфляцию в повестку дня глобальной экономики, считает профессор ВШЭ Игорь Липсиц.
БИЗНЕС Online 01:41
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости вчера в 00:02
Здоровье
Геннадий Онищенко обнадежил россиян скорым выходом из карантина
Несмотря на большую скорость распространения коронавируса в стране и довольно пессимистичные прогнозы специалистов, оказалось, что у россиян есть шанс вскоре выйти из сложившейся ситуации.
StarHit.ru вчера в 13:30
Наука
Найдено противоядие от укусов гадюк
Специалисты нашли более простой путь решения проблемы, так как они обнаружили уже существующее средство, способное в перспективе стать противоядием от укусов гадюк.
Anonsens вчера в 07:41
Политика
Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле
Меню на приемах от имени президента достаточно традиционное, без страусятины и крокодилового мяса, а алкоголь - только российского производства, рассказал в интервью РИА Новости бывший генеральный директор Комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
РИА Новости 03:10
Шоу-бизнес
Орбакайте поделилась редким фото младшего сына
Певица пожаловалась, что не может увидеть Дэни в его день рождения. Сегодня младшему сыну Кристины Орбакайте, Денни, исполнилось 22 года.
7Дней.ру 03:57
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 мая
Ситуация в мире По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 9 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,855 млн человек, 265 тыс. умерли.
РБК 03:09
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Общество
Названы самые продаваемые группы лекарств в России в марте
Названы самые продаваемые группы лекарств в России в марте этого года.
РЕН ТВ 01:28
Энергетика
Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне
Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.
Газета.Ru 08 мая в 12:15
Общество
10 мая в Тверской области выписаны 18 переболевших коронавирусом
Выздоровели — 334 (включая 18 новых выписанных за сутки), летальных случаев — 10.
Афанасий-бизнес 03:50
Политика
Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 15:30
Происшествия
В Саратове развернули поиски родственников 70-летней женщины
В Саратове ищут родственников 70-летней Раисы Степановой. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщают активисты «Лиза Алерт Саратов».
Четвертая Власть 04:11