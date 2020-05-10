Объединенная сеть кинотеатров («Синема Парк», «Формула кино», «Кино Окко») не выплачивает долю от кассовых сборов фильмов с января 2020 года, сообщили РБК в пресс-службе кинокомпании «Централ Партнершип», не уточнив сумму задолженности.

Общество В России коронавирус диагностирован еще у 11 012 человек За сутки в России выявлены еще 11 012 случаев заболевания коронавирусом (+5,5%) в 83 регионах, сообщает оперативный штаб в воскресенье.

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 7,1K

Единоборства Гейджи сенсационно победил Фергюсона на турнире UFC 249 Джексонвилль, 10 мая 2020, 08:37 — REGNUM Американский боец Тони Фергюсон проиграл соотечественнику Джастину Гейджи на турнире UFC 249, который прошёл 9 мая в городе Джексонвилль (штат Флорида, США). 61

Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 1,5K

Общество В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу В Праге неизвестные вандалы осквернили пьедестал, где размещался демонтированный муниципальными властями района Praha-6 памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. 816

Единоборства Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249 В одном из поединков основного карда в октагон вышли Алексей Олейник и Фабрисио Вердум. Спортсмены не смогли завершить поединок досрочно.

Общество Число жертв коронавируса в Ивановской области достигло десяти Число жителей Ивановской области, которые выздоровели после коронавирусной инфекции, возросло до 177, количество умерших пациентов с COVID-19 увеличилось с семи до 10, сообщает областное правительство. 21

Общество В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом За сутки в 83 российских регионах выявили 11 012 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 2

Футбол «Наполи» сделал первые шаги в направлении трансфера Азмуна Как сообщает Gazzetta dello Sport, неаполитанский клуб инициировал первые шаги в направлении трансфера Азмуна.

Технологии Илон Маск начнет чипировать людей уже в 2020 году Маск уверен, что с помощью решений Neuralink можно будет не только успешно лечить болезнь Паркинсона или Альцгеймера, но и "сохранить и усилить" функции мозга у здоровых людей. 458

Общество Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке. 226

Экономика Эксперт спрогнозировал глобальный «распад СССР» из-за пандемии Разворот от глобализации к регионализации в мировом хозяйстве из-за пандемии коронавируса способен вернуть инфляцию в повестку дня глобальной экономики, считает профессор ВШЭ Игорь Липсиц.

Экономика Названа опасность досрочного погашения кредита Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский. 501

Здоровье Геннадий Онищенко обнадежил россиян скорым выходом из карантина Несмотря на большую скорость распространения коронавируса в стране и довольно пессимистичные прогнозы специалистов, оказалось, что у россиян есть шанс вскоре выйти из сложившейся ситуации. 1

Наука Найдено противоядие от укусов гадюк Специалисты нашли более простой путь решения проблемы, так как они обнаружили уже существующее средство, способное в перспективе стать противоядием от укусов гадюк. 1

Политика Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле Меню на приемах от имени президента достаточно традиционное, без страусятины и крокодилового мяса, а алкоголь - только российского производства, рассказал в интервью РИА Новости бывший генеральный директор Комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. 2

Шоу-бизнес Орбакайте поделилась редким фото младшего сына Певица пожаловалась, что не может увидеть Дэни в его день рождения. Сегодня младшему сыну Кристины Орбакайте, Денни, исполнилось 22 года.

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 мая Ситуация в мире По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 9 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,855 млн человек, 265 тыс. умерли. 30

Энергетика Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне. 454