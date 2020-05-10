Общество
Эхо МосквыКрупнейшая сеть кинотеатров накопила долги перед киностудиями
Из-за эпидемии коронавриуса все кинотеатры приостановили свою работу. Впрочем, по данным издания «КоммерсантЪ», значительные долги были накоплены еще за новогодний прокат, никак не связанный с пандемией.
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Накопили задолженность перед дистрибьюторами и продюсерами и другие киносети. Представитель Национальной медиа группы утверждает, что задолженность «Киномакса» (268 залов в 36 кинотеатрах) за прокат «Вторжения» и «Льда-2» составляет 80 млн руб. РБК направил запрос в пресс-службу «Киномакса».РБК03:00
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