Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыКрупнейшая сеть кинотеатров накопила долги перед киностудиями

Из-за эпидемии коронавриуса все кинотеатры приостановили свою работу. Впрочем, по данным издания «КоммерсантЪ», значительные долги были накоплены еще за новогодний прокат, никак не связанный с пандемией.
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с чего всё началось

Крупнейшая сеть кинотеатров накопила долги перед киностудиями

В киносети признают факт задолженности перед дистрибьюторами и продюсерами. Как только кинотеатры объединенной сети восстановят свою работу, с каждым партнером будет составлен индивидуальный график погашения задолженности, обещает представитель сети.
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