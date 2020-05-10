В киносети признают факт задолженности перед дистрибьюторами и продюсерами. Как только кинотеатры объединенной сети восстановят свою работу, с каждым партнером будет составлен индивидуальный график погашения задолженности, обещает представитель сети.

с чего всё началось

Из-за эпидемии коронавриуса все кинотеатры приостановили свою работу. Впрочем, по данным издания «КоммерсантЪ», значительные долги были накоплены еще за новогодний прокат, никак не связанный с пандемией.

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