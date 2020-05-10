Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыКрупнейшая сеть кинотеатров накопила долги перед киностудиями

Из-за эпидемии коронавриуса все кинотеатры приостановили свою работу. Впрочем, по данным издания «КоммерсантЪ», значительные долги были накоплены еще за новогодний прокат, никак не связанный с пандемией.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Крупнейшая сеть кинотеатров накопила долги перед киностудиями

Прокат «Вторжения» и «Льда-2» завершился еще в первом квартале года до введения в стране карантина и официального объявления о закрытии кинотеатров, а значит, на эти сборы пандемия повлиять не могла, констатирует продюсер этих фильмов Федор Бондарчук.
РБК03:00

Подробнее о событии

Сеть кинотеатров миллиардера Мамута накопила долги перед киностудиями

Forbes05:56

Бондарчук пожаловался на неуплату доли от сборов кинотеатрами Мамута

Собеседник05:09

Крупнейшая сеть кинотеатров накопила долги перед киностудиями

Эхо Москвы04:34

Крупнейшая сеть кинотеатров Мамута с января не выплачивает долги перед киностудиями

Компания04:46

Крупнейшая сеть кинотеатров накопила долги перед киностудиями

РБК03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Общество

Дистанционное обучение в вузах продлено до особого указа Минобрнауки

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации продлило режим дистанционного обучения студентам до особого указания.
Первый областной вчера в 01:12
72
Армия и оружие

СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии

По словам нескольких американских чиновников, США выводят из Саудовской Аравии четыре батареи ЗРК Patriot наряду с десятками военнослужащих, которые были направлены туда после серии атак на саудовские нефтяные объекты в прошлом году, пишет газета.
РИА Новости 07 мая в 13:46
26
Политика

Путин рассказал, в чем заключается национальная идея России

Президент России Владимир Путин считает, что национальная идея России заключается в патриотизме.
Газета.Ru 03:44
3,3K
Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости вчера в 10:02
26
Общество

В Ростовской области ослабят режим самоизоляции

Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 06:47
124
Хоккей

Линдберг: не понимаю, почему Шипачёв не остался в НХЛ

После нескольких матчей за «Вегас Голден Найтс» оказался в фарм-клубе, вскоре расторг контракт с заокеанской лигой и вернулся в Россию.
ГЛАС.RU 04:32
Происшествия

Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета вчера в 13:21
148
Политика

Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле

Обсуждение блюд происходит совместно: протокол президента обсуждает с Комбинатом питания или с привлеченным рестораном блюда и их подачу.
РИА Новости 03:10
89
Общество

Фото Гиммлера опубликовали на сайте «Бессмертного полка»

URA.Ru 04:58
Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
1,4K
Шоу-бизнес

Виктория Боня возвращается жить в Монако

Телеведущая Виктория Боня огорошила поклонников новостью: она намерена переехать в Монако вместе с дочерью Анджелиной Летицией.
Пятый канал 00:00
12
Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
418
Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
575
Общество

В Калужской области 1828 человек заболели коронавирусом

В Калужской области количество подтверждённых случаев коронавируса выросло со вчерашних 1730 до 1828.
Калужский перекресток 04:46
222
Здоровье

В Ухани выявили новый случай инфицирования коронавирусом

В китайском городе Ухань, где был зафиксирован первый очаг распространения коронавирусной инфекции, впервые за последнее время выявили новый случай инфицирования COVID-19.
RT на русском 01:32
382
Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
1K
Общество

В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 143 человека

По меньшей мере 143 человека умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил в воскресенье Минздрав королевства.
ТАСС 05:05
Экономика

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
288
Шоу-бизнес

Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки

Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.
News.ru вчера в 05:59
27
Кино

Блогер Badcomedian разгромил снятый миллиардером фильм о Победе

Художественный фильм «На Париж», снятый Сергеем Саркисовым, сыном миллиардера Сергея Саркисова, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества, рассказывает о том, как трое военнослужащих советской армии после объявления капитуляции нацистской Германии отправляются в бордель Парижа.
ИА Красная Весна вчера в 17:19
2
Происшествия

В Петербурге в автобусе ранили пассажира, заступившегося за кондуктора

Сотрудники полиции задержали мужчину, ударившего ножом пассажира, который заступился за кондуктора в автобусе в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:16
10
Общество

Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ

Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Известия 05:39
Здоровье

В Приморье ограничительные меры из-за коронавируса продлены до 31 мая

В связи с продлением ограничительных мер в регионе по-прежнему будут закрыты рестораны, гостиницы и прочие досуговые точки притяжения населения.
Konkurent.ru 05:42
Происшествия

В Петербурге за 9 мая проверили на коронавирус 9182 человека

Санкт-Петербург, 10 мая 2020, 10:11 — REGNUM За субботу, 9 мая, в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 9182 человека.
REGNUM 03:11
519
Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
1,6K
Экономика

«Руссоль» исключила дефицит соли из-за приостановки производства

Плановая приостановка производства и отгрузки соли никак не скажется на рынке, подчеркнул коммерческий директор ООО "Руссоль" Алексей Булычев.
Народные новости 03:42
Общество

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня вчера в 14:38
26
Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
57
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны начала 2020 года

Замыкает ТОП-10 модель iPhone 11 Pro Max.
Astera 08 мая в 17:15
27
Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

В Сети набирает популярность очередной клип российской группы Little Big.
Культуромания вчера в 12:18
289
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Мамут
Российский предприниматель
Российский предприниматель и финансист, миллиардер. Обладая личным состоянием $2,5 млрд, в 2015 году занял 36-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фёдор Бондарчук
Киноактёр
Советский и российский актёр, продюсер кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, создатель клипов, телеведущий, ресторатор. Председатель совета директоров АО «Ленфильм». Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное