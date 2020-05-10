Прокат «Вторжения» и «Льда-2» завершился еще в первом квартале года до введения в стране карантина и официального объявления о закрытии кинотеатров, а значит, на эти сборы пандемия повлиять не могла, констатирует продюсер этих фильмов Федор Бондарчук.

с чего всё началось

Из-за эпидемии коронавриуса все кинотеатры приостановили свою работу. Впрочем, по данным издания «КоммерсантЪ», значительные долги были накоплены еще за новогодний прокат, никак не связанный с пандемией.

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