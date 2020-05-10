Общество
Эхо МосквыКрупнейшая сеть кинотеатров накопила долги перед киностудиями
Из-за эпидемии коронавриуса все кинотеатры приостановили свою работу. Впрочем, по данным издания «КоммерсантЪ», значительные долги были накоплены еще за новогодний прокат, никак не связанный с пандемией.
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с чего всё началось
Прокат «Вторжения» и «Льда-2» завершился еще в первом квартале года до введения в стране карантина и официального объявления о закрытии кинотеатров, а значит, на эти сборы пандемия повлиять не могла, констатирует продюсер этих фильмов Федор Бондарчук.РБК03:00
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Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
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Калужский перекресток 04:46
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RT на русском 01:32
Общество
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РИА Новости вчера в 16:56
Общество
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News.ru вчера в 05:59
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Происшествия
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Общество
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Здоровье
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В Петербурге за 9 мая проверили на коронавирус 9182 человека
Санкт-Петербург, 10 мая 2020, 10:11 — REGNUM За субботу, 9 мая, в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 9182 человека.
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В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
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