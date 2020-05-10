С января по март этого года «Централ Партнершип» как дистрибьютор предоставил кинотеатрам девять фильмов, среди них — самый кассовый российский фильм «Холоп» (кассовые сборы во всех кинотеатрах страны превысили 3 млрд руб.), отечественная комедия «(Не)идеальный мужчина» (520 млн руб.) и японо-американская комедия «Соник в кино» (635,2 млн руб.).

с чего всё началось

Из-за эпидемии коронавриуса все кинотеатры приостановили свою работу. Впрочем, по данным издания «КоммерсантЪ», значительные долги были накоплены еще за новогодний прокат, никак не связанный с пандемией.

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