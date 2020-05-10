Общество
Эхо МосквыКрупнейшая сеть кинотеатров накопила долги перед киностудиями
Из-за эпидемии коронавриуса все кинотеатры приостановили свою работу. Впрочем, по данным издания «КоммерсантЪ», значительные долги были накоплены еще за новогодний прокат, никак не связанный с пандемией.
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с чего всё началось
С января по март этого года «Централ Партнершип» как дистрибьютор предоставил кинотеатрам девять фильмов, среди них — самый кассовый российский фильм «Холоп» (кассовые сборы во всех кинотеатрах страны превысили 3 млрд руб.), отечественная комедия «(Не)идеальный мужчина» (520 млн руб.) и японо-американская комедия «Соник в кино» (635,2 млн руб.).РБК03:00
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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов разместил пост в Twitter, отреагировав на победу американца Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном, также представляющим США.
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Здоровье
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Общество
Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам
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Жители Санкт-Петербурга с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки в общественных местах, сообщает пресс-служба администрации города.
Аргументы и Факты вчера в 21:02
Здоровье
Минздрав предупредил о последствиях нарушения масочного режима
Нарушение масочного режима, который вводится во многих регионах России в связи с распространением коронавирусной инфекции, может привести к увеличению числа заболевших и новой волне эпидемии.
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Свободная Пресса вчера в 00:14
Общество
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Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
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Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости вчера в 00:02
Авто
Собаки заставляют людей водить машину осторожнее
Вождение с собакой в автомобиле помогает снизить стресс за рулем и способствует более безопасному вождению, к такому выводу пришли эксперты в рамках нового исследования SEAT U.K. Исследование испанской фирмы показало, что более половины опрошенных водителей, владеющих собаками (54%) заявили, что они ездят более осторожно, когда путешествуют со своим питомцем в машине.
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Сценарист Apex Legends о Loba: «Мне хотелось создать женщину, которая владеет своей сексуальностью»
Respawn Entertainment пока подробно не рассказывала о способностях персонажа, но продемонстрировала некоторые из них в трейлере пятого сезона Apex Legends.
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В Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 17 мая
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РИА Новости 08:27
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
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РИА Новости вчера в 05:07
Происшествия
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Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
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Авто
Кроссовер Toyota Frontlander станет еще одной альтернативой RAV4
Для китайского рынка Frontlander станет третьей вариацией на тему RAV4, ведь совместное предприятие GAC-Toyota уже выпускает перелицованный кроссовер под именем Wildlander, а FAW-Toyota занимается реализацией «глобального» RAV4.
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