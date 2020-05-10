Объединенная сеть кинотеатров («Синема Парк», «Формула кино», «Кино Окко») не выплачивает долю от кассовых сборов фильмов с января 2020 года, сообщили РБК в пресс-службе кинокомпании «Централ Партнершип», не уточнив сумму задолженности.

с чего всё началось

Из-за эпидемии коронавриуса все кинотеатры приостановили свою работу. Впрочем, по данным издания «КоммерсантЪ», значительные долги были накоплены еще за новогодний прокат, никак не связанный с пандемией.

Политика Белый дом не стал комментировать публикацию о победе США над нацизмом Белый дом не стал комментировать свои посты в Instagram и Twitter, в которых победителями нацизма названы только Соединенные Штаты Америки и Британия, а СССР никак не упомянут. 1,8K

Единоборства Генри Сехудо нокаутировал Доминика Круза на UFC 249 и завершил карьеру Действующий чемпион UFC в легчайшем весе и бывший обладатель титула UFC в наилегчайшей весовой категории, Генри Сехудо, шокировал мир смешанных единоборств, сообщив о завершении карьеры после успешной защиты чемпионского пояса в поединке против Доминика Круза.

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. 417

Общество Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя. 584

Здоровье В Томской области от коронавируса умер третий пациент За сутки в Томской области от COVID-19 умер третий житель. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Происшествия В Петербурге в автобусе ранили пассажира, заступившегося за кондуктора Сотрудники полиции задержали мужчину, ударившего ножом пассажира, который заступился за кондуктора в автобусе в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. 8

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 7,2K

Общество В Минздраве настаивают, что ЕГЭ нужно перенести на август-сентябрь По мнению главы Минздрава, вряд ли эпидемиологическая обстановка в стране настолько выправится, что сдача ЕГЭ в июле будет абсолютно безопасна для школьников На июнь точно ориентироваться нельзя, если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь, - цитируют Мурашко РИА Новости. 1,6K

Общество Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса. 493

Общество Названы возможные сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о возможных сроках снижения эпидемии COVID-19 в России, передает НСН. 26

Общество Коэффициент распространения коронавируса в России снизился Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 699

Здоровье Ослабление режима самоизоляции в Забайкалье начнется со спорта В Забайкалье еще не принято решение об отмене режима самоизоляции - за последние двое суток в крае выявлено 72 новых случая заболеваемости коронавирусом. 3

Общество В Москве еще 1011 человек вылечились от коронавируса Еще 1011 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки, число выздоровевших достигло 13 790 человек, сообщила в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 133

Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 1,6K

Происшествия В Саратове ищут родственников 70-летней женщины В Саратове ищут родственников 70-летней Раисы Степановой. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». 3

Экономика Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса «Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве. 230