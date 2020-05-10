Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыКрупнейшая сеть кинотеатров накопила долги перед киностудиями

Из-за эпидемии коронавриуса все кинотеатры приостановили свою работу. Впрочем, по данным издания «КоммерсантЪ», значительные долги были накоплены еще за новогодний прокат, никак не связанный с пандемией.
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Крупнейшая сеть кинотеатров накопила долги перед киностудиями

Объединенная сеть кинотеатров («Синема Парк», «Формула кино», «Кино Окко») не выплачивает долю от кассовых сборов фильмов с января 2020 года, сообщили РБК в пресс-службе кинокомпании «Централ Партнершип», не уточнив сумму задолженности.
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