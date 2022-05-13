Премьер-министр Фумио Кисида в понедельник по итогам онлайн-саммита G7 заявил, что Токио принял «тяжёлое решение» «принципиально запретить импорт российской нефти», так как «единство стран Большой семёрки важнее всего».
Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине, разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщило Минобороны РФ.
Власти Великобритании ввели новый пакет санкций, который коснулся олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, бывшей жены президента России Владимира Путина Людмилы Очеретной, а также родственников главы государства.
RAO Nordic Oy сообщила, что объемы электроэнергии, проданные на бирже Nord Pool с 6 мая, так и не были оплачены, в связи с чем компания из-за отсутствия денежных средств не может оплатить импорт электроэнергии из России.