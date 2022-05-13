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Крупнейшая в Японии нефтяная компания ENEOS прекратила закупки нефти из России

Крупнейшая нефтяная компания Японии ENEOS Holdings отказалась от нефти из России, пишет ТАСС со ссылкой на местное издание Kyodo.
Lenta.ru
Япония ранее ввела против России несколько пакетов санкций.
РИА Новости
Премьер-министр Фумио Кисида в понедельник по итогам онлайн-саммита G7 заявил, что Токио принял «тяжёлое решение» «принципиально запретить импорт российской нефти», так как «единство стран Большой семёрки важнее всего».
Говорит Москва
Премьер-министр Японии обещал сократить зависимость от энергоресурсов России, в частности поэтапно сокращать импорт угля, и говорил, что Япония будет отказываться от импорта российской нефти.
РИА Новости

Подробнее о событии

Японская нефтяная компания ENEOS отказалась от российской нефти
Коммерсантъ05:49
Крупнейшая нефтяная компания Японии Eneos прекращает закупки российской нефти
ТАСС06:24
Японская нефтегазовая компания Eneos прекратит закупки российской нефти
Ведомости06:04
Нефтяная японская компания Eneos прекращает закупки российской нефти
RT на русском06:34
Киодо: крупнейшая в Японии энергетическая компания ENEOS прекратила закупку российской нефти
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Крупнейшая нефтяная компания Японии отказалась от нефти из РФ
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