Экономика
ИА КрыминформКрупнейшая в Крыму сеть АЗС снижает цены на дизтопливо и газ
Крупнейшая в Крыму сеть автомобильных заправочных станций "Атан" снизит цены на дизельное топливо и сжиженный газ на один рубль. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:13, Ашберн
Авто
Компания Geely покажет седан на платформе Volvo
Общество
Российский олигарх сравнил реформы Трампа и политику Центробанка РФ
Речь президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе говорит о превосходстве его политики над деятельностью российского Центробанка.
Политика
Министром здравоохранения назначен глава Росздравнадзора
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, следует из указа президента России Владимира Путина.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
В России сформировано новое правительство
Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
Армия и оружие
Главком ВМФ рассказал об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Гиперзвуковая ракета «Циркон» в ближайшие годы будет принята на вооружение российской армии.
Экономика
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Политика
Полпред в ДФО Юрий Трутнев сохранил пост
Подписан Указ президента РФ от 21.01.2020 № 22, по которому Юрий Трутнев сохранил свою двойную должность - заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Наука
МКС оказалась загрязнена грибками и бактериями
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Кино
Дмитрий Харатьян отмечает 60-летний юбилей
Народный артист России Дмитрий Харатьян сегодня отмечает юбилей — 60 лет.
Экономика
Власти Камчатки урежут прожиточный минимум
Как пишет местное издание «Кам24», прожиточный минимум на территории края, по итогам последнего постановления, будет составлять 20 604 рубля.
Происшествия
В Подмосковье девочка убежала от преследователя
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Армия и оружие
Лукашенко сменил министра обороны и госсекретаря Совбеза Белоруссии
Решения принял президент страны Александр Лукашенко.
Футбол
Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Игры
Capcom перезапустила разработку Resident Evil 8 полгода назад
Разработку Resident Evil 8 перезапустили 6-7 месяцев назад. Над игрой работали с конца 2016 года.
Культура
Актера Виктора Ракова госпитализировали
В Москве госпитализировали российского актера театра и кино, певца Виктора Ракова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Политика
Генсек ООН просит Совбез поддержать итоги саммита по Ливии
Поддержка Советом Безопасности ООН берлинской конференции по Ливии является важным условием ее результативности, 21 января заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции после закрытых консультаций Совбеза по Ливии.
Общество
Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы
Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.
Общество
В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт
Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Футбол
Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»
Чемпион Англии "Манчестер Сити" одержал нелегкую победу над новичком элиты "Шеффилд Юнайтед" 1:0. "Сити", в стартовом составе которого не оказалось Серхио Агуэро, столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны "клинков".
Космос
Ученые хотят создать базу на Фобосе для управления роботами на Марсе
Культура
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Футбол
«Наполи» и «Лацио» выявили полуфиналиста Кубка Италии
Происшествия
Адвокаты потребовали рассекретить дело Рамиля Шамсутдинова
Как пишет «Чита.ру», ранее юристам Шамсутдинова запретили разглашать любые сведения, связанные с расследованием уголовного дела.
Политика
Израиль оценил роль СССР в победе над нацизмом
Израиль признает ведущую роль СССР в победе над нацизмом.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.