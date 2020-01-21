Экономика

ИА КрыминформИА КрыминформКрупнейшая в Крыму сеть АЗС снижает цены на дизтопливо и газ

Крупнейшая в Крыму сеть автомобильных заправочных станций "Атан" снизит цены на дизельное топливо и сжиженный газ на один рубль. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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