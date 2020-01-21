Крупнейшая в Крыму сеть автомобильных заправочных станций "Атан" снизит цены на дизельное топливо и сжиженный газ на один рубль. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Крупнейшая в Крыму сеть АЗС снижает цены на дизтопливо и газ

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