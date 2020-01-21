Экономика

SM NewsSM NewsАксенов заявил о понижении цены на дизельное топливо в Крыму

Цена дизельного топлива составит 48,25 руб. за литр Глава республики Крым Сергей Аксенов огласил понижение цены на дизельное топливо в Крыму на 1 рубль.
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Крупная крымская сеть АЗС снижает стоимость топлива

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В Крыму на рубль подешевеет дизельное топливо

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Отмечается, что Панарин получил травму верхней части тела, из-за чего он не смог сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4).
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Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
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С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
РИА Новости вчера в 06:51
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Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
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Газета.Ru вчера в 10:25
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Число пострадавших военных США при ударе Ирана может превышать 11

На прошлой неделе CENTCOM подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
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Общество

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Более половины россиян не связывают упорный труд с жизненным успехом.
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Общество

«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы

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Газета.Ru вчера в 21:16
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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