Экономика
SM NewsАксенов заявил о понижении цены на дизельное топливо в Крыму
Цена дизельного топлива составит 48,25 руб. за литр Глава республики Крым Сергей Аксенов огласил понижение цены на дизельное топливо в Крыму на 1 рубль.
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Общество
Директор школы, где учился Мишустин, рассказала о его юности
Политика
После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре
Армия и оружие
В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара
Экономика
Мигранты вывели из России триллионы рублей
С 2009-го по 2018 годы отправители вывели из России через платежные системы 141,4 миллиарда долларов (5,64 триллиона рублей).
Хоккей
Панарин пропустит матч звёзд НХЛ
Отмечается, что Панарин получил травму верхней части тела, из-за чего он не смог сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4).
Политика
Ольга Васильева лишится своего поста в новом правительстве
Министр просвещения РФ Ольга Васильева не войдет в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина.
Игры
Продюсер DOOM Eternal рассказал, что изменилось в игре после переноса
Исполнительный продюсер DOOM Eternal Марти Страттон заявил, что после переноса релиза с осени 2019 года на весну 2020-го в игру почти не добавили новый контент, однако исправили большое количество багов.
Политика
Киев выступил против разведения сил по линии разграничения в Донбассе
Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
Политика
Пушков сравнил украинских депутатов в ПАСЕ с собаками разных пород
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил депутатов Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы с собаками.
Общество
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным
С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Происшествия
В Волгограде полиция задержала лжеюристов, обманувших 50 человек
Полицейские задержали в Волгограде группу лжеюристов, которые заключали фиктивные договоры об оказании юридических услуг, в результате чего пострадали 50 человек на 30 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о зимней активности клещей
Аномально теплая зимняя погода в России привела к ранней активности клещей, заявила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Армия и оружие
Число пострадавших военных США при ударе Ирана может превышать 11
На прошлой неделе CENTCOM подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
Общество
Опрос: более половины россиян не считают упорный труд гарантией успеха
Более половины россиян не связывают упорный труд с жизненным успехом.
Общество
«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы
Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
Спорт
Матыцин стал министром спорта России
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Музыка
Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»
Шоу-бизнес
Сиделка рассказала о пропаже из клиники Анастасии Заворотнюк
Сиделка из подмосковного реабилитационного центра, расположенного на Рублевке рассказала СМИ о «пропаже» борющейся с раком головного мозга актрисы Анастасии Заворотнюк.
Политика
Лукашенко назван самым популярным зарубежным политиком у россиян
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в беседе с газетой «Известия» рассказал, кто является самым популярным зарубежным политиком у россиян.
Энергетика
РБК: Россия увеличила экспорт нефти из-за санкций США
Американские санкции против Ирана и Венесуэлы помогли России увеличить экспорт нефти за 11 месяцев 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на документы Минэкономики.
Футбол
«Лион» по пенальти победил «Лилль» в полуфинале Кубка французской лиги
Футболисты "Лиона" в серии пенальти обыграли "Лилль" и вышли в финал Кубка французской лиги.
Политика
Токаев решил поучаствовать в праздновании 75-летия Победы в Москве
Шоу-бизнес
Расставшаяся с мужем Пелагея поделилась трогательным видео с дочкой
Певица Пелагея, недавно расставшаяся с мужем, поделилась в Instagram трогательным видео с дочерью.
Космос
Флот дирижаблей предлагают создать для космодрома Восточный
В России хотят создать флот из 10 дирижаблей для космодрома Восточный.
Здоровье
Китайские власти предупредили о возможной мутации коронавируса
Зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь сообщил, что вирус нового типа, распространяющийся в Китае, может мутировать и передаваться не только воздушно-капельным путём.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Киберспорт
DreamLeague Leipzig Major: Virtus.pro проиграла Reality Rift
Virtus.pro потерпела поражение от команды Reality Rift в матче группы C на DreamLeague Leipzig Major.