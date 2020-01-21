Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUВ Крыму на АЗС снизятся цены на топливо

Аксенов сообщил об одной из инициатив правительства региона – соглашении, которое было подписано одной из крупнейших сетей АЗС и Советом министров Крыма. Данное соглашение предусматривает с 22 января снижение стоимости дизельного топлива на 1 рубль, таким образом, цена составит 48,25 рубля за литр.
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