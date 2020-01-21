Экономика
ГЛАС.RUВ Крыму на АЗС снизятся цены на топливо
Аксенов сообщил об одной из инициатив правительства региона – соглашении, которое было подписано одной из крупнейших сетей АЗС и Советом министров Крыма. Данное соглашение предусматривает с 22 января снижение стоимости дизельного топлива на 1 рубль, таким образом, цена составит 48,25 рубля за литр.
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Политика
Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»
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В Хабаровске у туриста из КНР не подтвердилось подозрение на распространяющийся в Китае коронавирус.
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Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
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Почему Минприроды против "Ростеха" В письме Кобылкин ссылается на данные Минпромторга, согласно которым в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%.
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Сразу два игрока могут покинуть московское "Динамо".
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Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
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В РПЛ открылось зимнее трансферное окно
В среду, 22 января, в РПЛ официально открылось зимнее трансферное окно. Клубы имеют право заявлять новичков на вторую часть сезона.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
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Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»
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Андрей Белоусов стал первым вице-премьером
Первым вице-премьером назначили помощника президента Андрея Белоусова, у которого ранее уже был опыт работы в правительстве на посту министра экономического развития.
Футбол
«Чертаново» хочет вернуть Глушенкова и Якубу
Клуб из ФНЛ весной намерен побороться за выход в РПЛ, поэтому пытается на тех или иных условиях вернуть Якубу с Глушенковым в команду.
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Матыцин стал министром спорта России
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
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Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски
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Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
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Издание Коммерсант опубликовало данные о доходах членов нового состава правительства РФ.
Футбол
Сульшер объяснил причину срыва трансфера Холанда в «Манчестер Юнайтед»
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Перебрался в Кремль: Мединский станет помощником Путина по культуре
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Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Политика
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