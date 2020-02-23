Общество

ТАССТАССКрупнейшая выставка робототехники на Ближнем Востоке открывается в ОАЭ

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Крупнейшая на Ближнем Востоке международная выставка и конференция роботизированной техники UMEX 2020 (Unmanned System Exhibition) открываются в субботу в столице Объединенных Арабских Эмиратов - городе Абу-Даби.
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