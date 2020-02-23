Крупнейшая на Ближнем Востоке международная выставка и конференция роботизированной техники UMEX 2020 (Unmanned System Exhibition) открываются в субботу в столице Объединенных Арабских Эмиратов - городе Абу-Даби.

Крупнейшая выставка робототехники на Ближнем Востоке открывается в ОАЭ

Политика Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.

Музыка Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020» РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.

Происшествия Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.

Биатлон Драчев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил информацию о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии, сообщает Sports.ru / 22 февраля полиция в Антхольце обыскала номера Логинова, Касперовича и биатлониста Евгения Гараничева в шесть утра по итальянскому времени.

Общество Электричество в Финляндии стало бесплатным Компания сообщила, что впервые за историю финского рынка электроэнергии, цена на электричество стала отрицательной и составила минус 20 евроцентов за мегаватт-час.

Общество На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".

Общество Одесситы отметили 23 февраля под советские песни У памятника неизвестному матросу собралось несколько сотен человек. Они прошлись по Аллее славы под советские песни.

Авто Представлен обновлённый Volkswagen Caddy Volkswagen Caddy нового поколения получил самой серьезное обновление за последние 16 лет. Его презентация проходила в Германии.

Наука «Магический» двухслойный графен оказался странным металлом В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.