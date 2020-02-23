Общество
ТАССКрупнейшая выставка робототехники на Ближнем Востоке открывается в ОАЭ
Крупнейшая на Ближнем Востоке международная выставка и конференция роботизированной техники UMEX 2020 (Unmanned System Exhibition) открываются в субботу в столице Объединенных Арабских Эмиратов - городе Абу-Даби.
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Россию на крупнейшей выставке робототехники на Ближнем Востоке в ОАЭ представит «Аэромакс»
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Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Музыка
Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020»
РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Биатлон
Драчев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил информацию о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии, сообщает Sports.ru / 22 февраля полиция в Антхольце обыскала номера Логинова, Касперовича и биатлониста Евгения Гараничева в шесть утра по итальянскому времени.
Общество
Электричество в Финляндии стало бесплатным
Компания сообщила, что впервые за историю финского рынка электроэнергии, цена на электричество стала отрицательной и составила минус 20 евроцентов за мегаватт-час.
Игры
Лишь 8% игроков в Mass Effect выбрали путь отступника
В трилогии Mass Effect есть система морали, игроки получают очки отступника и героя в зависимости от принятых решений.
Культура
Создатели «Ведьмака 3» будут получать 80% выручки от продаж в Steam
CD Projekt RED начнет получать 80% выручки от проданных копий игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» в Steam. Об этом студия объявила в твиттере.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Общество
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Политика
Трамп пожелал примирения России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
Общество
«Сложнее форсирования Днепра». Бои за Словакию шли несколько месяцев
В феврале 1945-го свой праздник Красная армия встречала в боях в Восточной Пруссии и Померании.
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»
Политика
Путин пообещал пресекать попытки исказить историю Второй мировой войны
С обвинениями в фальсификации истории Второй мировой войны в адрес России ранее выступали Европарламент и страны Прибалтики.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Футбол
«Барселона» разгромила «Эйбар», Месси оформил покер
Общество
Одесситы отметили 23 февраля под советские песни
У памятника неизвестному матросу собралось несколько сотен человек. Они прошлись по Аллее славы под советские песни.
Общество
В Венеции из-за коронавируса раньше срока завершили карнавал
Из-за вспышки коронавируса в Италии власти приняли решение раньше срока завершить Венецианский карнавал.
Авто
Представлен обновлённый Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy нового поколения получил самой серьезное обновление за последние 16 лет. Его презентация проходила в Германии.
Общество
Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком
Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Экономика
Эксперты: золото подорожало до максимумов за 7 лет
В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что стоимость золота остигла максимума с начала 2013 года.
Наука
«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом
В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
Культура
Михаил Гуцериев стал одним из самых результативных авторов 2019 года
В прошлом году на стихи поэта было выпущено 24 сингла, которые, как сообщает музыкальный портал TOPHIT, прозвучали в эфирах радиостанций России, стран СНГ и дальнего зарубежья почти 4 млн раз.