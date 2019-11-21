Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВладельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»

Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Эта организация была создана в июле 2019 года.
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Покупателем «Стройгазмонтажа» выступила созданная этим летом компания

Интерфаксвчера в 09:28

Покупателем «Стройгазмонтажа» Ротенберга оказалась неизвестная компания

РБКвчера в 10:20

Новым владельцем Стройгазмонтажа стал созданный летом Стройинвестхолдинг

РИА Новостивчера в 10:51

Крупнейшего подрядчика «Газпрома» у Ротенберга купила неизвестная компания

Ведомостивчера в 12:04

Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»

Коммерсантъвчера в 12:45

Крупнейшего подрядчика «Газпрома» у Ротенберга купила неизвестная компания. Ее зарегистрировали несколько месяцев назад

Фонтанка.Рувчера в 13:40

Стал известен покупатель одного из основных подрядчиков «Газпрома»

Rambler News Serviceвчера в 11:58
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Экономика

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Режим гибернации космонавтов действительно напоминает длительную спячку с замедлением большинства процессов в организме (своего рода анабиоз).
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В ФСБ показали состояние отправленных на Украину кораблей

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Температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 6:00 четверга, 21 ноября, опустилась до -7,7°С, что сделало прошедшую ночь самой морозной с начала осени.
Газета.Ru вчера в 01:02
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В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы

В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
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По информации РИА Новости, ранее Владимир Путин отметил, что СССР распался из-за "неэффективной экономической политики" По мнению Горбачева, в то время им нужно было модернизировать отношения между республиками.
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Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
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Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась

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В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
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«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

Почему не удалось продать вертолеты На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг "Вертолеты России" не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172.
РБК вчера в 23:00
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Два пилота погибли в результате аварии на авиабазе США

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Названа причина преждевременного старения мозга

Предполагается, что причиной раннего старения мозга является метаболический синдром у людей среднего возраста.
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Возле аэропорта в Екатеринбурге у мужчины украли 30 млн рублей

В районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге неизвестные вооружённые лица отняли у мужчины около 30 млн рублей.
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Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
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16 тысяч жителей Курска остались без горячей воды и отопления

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Газета.Ru вчера в 22:29
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CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»

Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Газета.Ru вчера в 23:22
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Пассажирский Boeing загорелся в небе над Лос-Анджелесом

По-настоящему страшное зрелище увидели пассажиры лайнера Филиппинских авиалиний, у которого спустя несколько минут после вылета из Лос-Анджелеса загорелся двигатель.
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На МЦД-2 и на Рижском направлении произошел сбой в движении поездов

На Московском центральном диаметре-2 (МЦД-2) и на Рижском направлении произошел сбой, поезда утром в пятницу ходят с увеличенными интервалами, сообщил оператор перевозок Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
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Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы

Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
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Космос

Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался в ходе испытаний

Прототип космического корабля компании SpaceX Илона Маска лопнул во время испытаний, сообщил специализированный портал space.com.
РИА Новости вчера в 02:50
Здоровье

Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
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Семак рассказал о травмированных перед матчем с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 17-го тура РПЛ с «Рубином».
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Дриусси назвал Кокорина великолепным футболистом

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Более 50 учащихся лицея в Биробиджане пострадали от кишечной инфекции

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Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

Представитель Госдепартамента напомнил, что Турция остается под риском введения санкций по закону CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»).
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США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Известия 20 ноября в 22:30
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Владельцы «Детского мира» продадут 23,7% ритейлера на SPO

От сделки акционеры компании выручат почти 16 млрд руб. Совладельцы "Детского мира" — "Система" Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продадут на SPO 175 млн, или 23,7% акций "Детского мира".
Ведомости 01:47
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Ротенберг Аркадий
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Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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Стройгазмонтаж
Крупная российская строительная компания. Является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Владельцем компании является Аркадий Ротенберг.
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