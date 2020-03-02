Экономика

Lenta.ruLenta.ruКрупнейшей экономике Европы предсказали крах

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Крупнейшей экономике Европы — немецкой — по итогам 2020 года предсказали крах. По прогнозам ведущих исследовательских институтов страны, снижение ВВП Германии составит вплоть до 9 процентов, пишет Reuters.
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Предсказан обвал немецкой экономики

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Крупнейшей экономике Европы предсказали крах

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