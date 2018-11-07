Экономика
Lenta.ruКрупнейшей экономике Европы предсказали крах
Крупнейшей экономике Европы — немецкой — по итогам 2020 года предсказали крах. По прогнозам ведущих исследовательских институтов страны, снижение ВВП Германии составит вплоть до 9 процентов, пишет Reuters.
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Технологии
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Шоу-бизнес
Маша Малиновская посмеялась над нарисованной яичницей Ксении Бородиной
На скриншоте в Stories ведущая телеканала "Муз-тв" Маша Малиновская показала снимок на одном из стоковых сайтов по продаже готовых картинок.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Происшествия
В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей
Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе
В Кремле прокомментировали слова президента России Владимира Путина о среднем классе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Армия и оружие
Подлодки Северного флота готовятся к испытаниям гиперзвукового оружия
В ближайшей перспективе наши подводные лодки начнут испытывать гиперзвуковое оружие.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Политика
На Украине заявили о вероятной гибели страны
"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
Наука
Взгляд со стороны может помочь женщинам быть терпимее к себе
В результате специалисты выяснили, что женщинам казались их цифровые тела гораздо привлекательнее, чем в реальности.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Кино
Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса
Гаджеты
Драйвер NVIDIA 442.74 WHQL получил статус Game Ready для DOOM Eternal
В преддверии релиза NVIDIA выпустила драйвер 442.74 WHQL, который сертифицирован как полностью совместимый с новым шутером.
Финансы
Банк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Наука
Под Воронежем нашли крупнейшую «хижину» из костей мамонта
Обширное сооружение из костей шерстистых мамонтов обнаружили археологи в Костенках Воронежской области.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор советуют россиянам в возрасте от 60 лет значительно сократить поездки на общественном транспорте, выходы в торговые центры, банки и центры госуслуг, полностью ограничить общение с приехавшими из-за границы друзьями и родственниками.
Футбол
Хеведес раскритиковал отношение людей в России к коронавирусу
Защитнику Локомотива Бенедикту Хеведесу не нравится отношение российских граждан к пандемии коронавируса.
Футбол
Агент Думбия: «Сейду заинтересован в возвращении в Россию»
Форвард Сейду Думбия расторг контракт со «Сьоном» и может вернуться в чемпионат России. Об этом сообщил его агент Жан-Бернар Бейтризон.
Транспорт
На российских дорогах появится новый дорожный знак
В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса
Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Волейбол
Игрок казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом
Как стало известно «БИЗНЕС Online», первым заразившимся коронавирусом жителем Казани стал французский доигровщик «Зенита» Эрвин Нгапет.
Армия и оружие
Крым стал невидимым для сил НАТО
Экономика
Биржи США приостановили торги после обвала фондовых индексов
В среду, 18 марта, торги на биржах Соединенных Штатов были приостановлены после того, как основные фондовые индексы упали на 7%. По состоянию на 20.02 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 7,82%, до 19576,75 пункта.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Общество