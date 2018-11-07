Экономика

Lenta.ruLenta.ruКрупнейшей экономике Европы предсказали крах

Крупнейшей экономике Европы — немецкой — по итогам 2020 года предсказали крах. По прогнозам ведущих исследовательских институтов страны, снижение ВВП Германии составит вплоть до 9 процентов, пишет Reuters.
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Deutsche Bank ожидает сокращения экономики Германии на 4-5% в 2020 году

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Крупнейшей экономике Европы предсказали крах

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Экономика Германии не сможет устоять перед пандемией коронавируса

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Эксперты предсказали крах экономики Германии из-за коронавируса

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iReactor18:42

Пандемия коронавируса может разрушить экономику Германии

Экономика сегодня18:44
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В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Шоу-бизнес

Маша Малиновская посмеялась над нарисованной яичницей Ксении Бородиной

На скриншоте в Stories ведущая телеканала "Муз-тв" Маша Малиновская показала снимок на одном из стоковых сайтов по продаже готовых картинок.
Paparazzi.ru 17 марта в 10:18
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Новый документ на автомобили появится в РФ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com 17 марта в 07:13
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В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей

Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Российская газета 02:05
Политика

В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе

В Кремле прокомментировали слова президента России Владимира Путина о среднем классе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:53
Армия и оружие

Подлодки Северного флота готовятся к испытаниям гиперзвукового оружия

В ближайшей перспективе наши подводные лодки начнут испытывать гиперзвуковое оружие.
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Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru 17 марта в 10:46
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
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Игуаин улетел в Аргентину. В «Ювентусе» действует карантин

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Политика

На Украине заявили о вероятной гибели страны

"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости 21:04
Наука

Взгляд со стороны может помочь женщинам быть терпимее к себе

В результате специалисты выяснили, что женщинам казались их цифровые тела гораздо привлекательнее, чем в реальности.
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Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
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Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса

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Драйвер NVIDIA 442.74 WHQL получил статус Game Ready для DOOM Eternal

В преддверии релиза NVIDIA выпустила драйвер 442.74 WHQL, который сертифицирован как полностью совместимый с новым шутером.
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Финансы

Банк России начинает продажу валюты из ФНБ

Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

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Наука

Под Воронежем нашли крупнейшую «хижину» из костей мамонта

Обширное сооружение из костей шерстистых мамонтов обнаружили археологи в Костенках Воронежской области.
Обозреватель Врн 17 марта в 07:13
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор советуют россиянам в возрасте от 60 лет значительно сократить поездки на общественном транспорте, выходы в торговые центры, банки и центры госуслуг, полностью ограничить общение с приехавшими из-за границы друзьями и родственниками.
Evo-rus.com 12:36
Футбол

Хеведес раскритиковал отношение людей в России к коронавирусу

Защитнику Локомотива Бенедикту Хеведесу не нравится отношение российских граждан к пандемии коронавируса.
Bethub.org 13:57
Футбол

Агент Думбия: «Сейду заинтересован в возвращении в Россию»

Форвард Сейду Думбия расторг контракт со «Сьоном» и может вернуться в чемпионат России. Об этом сообщил его агент Жан-Бернар Бейтризон.
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На российских дорогах появится новый дорожный знак

В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
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Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса

Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
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Игрок казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом

Как стало известно «БИЗНЕС Online», первым заразившимся коронавирусом жителем Казани стал французский доигровщик «Зенита» Эрвин Нгапет.
Спорт БИЗНЕС Online 13:55
Армия и оружие

Крым стал невидимым для сил НАТО

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Экономика

Биржи США приостановили торги после обвала фондовых индексов

В среду, 18 марта, торги на биржах Соединенных Штатов были приостановлены после того, как основные фондовые индексы упали на 7%. По состоянию на 20.02 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 7,82%, до 19576,75 пункта.
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Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня вчера в 08:24
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