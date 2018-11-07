Экономика
Lenta.ruКрупнейшей экономике Европы предсказали крах
Крупнейшей экономике Европы — немецкой — по итогам 2020 года предсказали крах. По прогнозам ведущих исследовательских институтов страны, снижение ВВП Германии составит вплоть до 9 процентов, пишет Reuters.
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Общество
Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
Единоборства
UFC переносит бой Нурмагомедова и Фергюсона
По заверениям UFC, матч Фергюсона и Нурмагомедова пройдет любой ценой – остается лишь выбрать время и место.
Энергетика
Цены на нефть марки Brent выросли на 16%
Мировые цены на нефть растут после вчерашнего обвала, свидетельствуют данные торгов.
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
Немецкие СМИ назвали возможный очаг коронавируса в Европе
По мнению журналистов немецкого телеканала N-tv, сотни туристов могли заразиться коронавирусом во время посещения австрийского курорта Ишгль.
Космос
Маск планирует собирать ракеты Starship каждые 72 часа
Здоровье
В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом
Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
Энергетика
Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть
Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.
Общество
В России отменят ограничения на ввоз товаров первой необходимости
В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости на один месяц, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает корреспондент РБК.
Футбол
На форварда ЦСКА Чалова претендуют сразу три клуба из Англии
На 21-летнего форварда армейцев претендуют сразу три клуба из английской премьер-лиги.
Экономика
СМИ сообщило о грядущем дефиците ноутбуков из-за коронавируса
В России может возникнуть дефицит ноутбуков на фоне ситуации с распространением коронавируса, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Общество
Российские туристы покидают Черногорию
Как сообщалось, всего в Черногории находилось около 1,8 тысячи туристов из России, ставших заложниками принятых властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем лечении
Актриса Ольга Куриленко, у которой обнаружили коронавирус, рассказала о том, как проходит ее лечение.
Экономика
Рубль назван второй по волатильности валютой в мире
Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Экономика
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Футбол
Экс-футболист «Астон Виллы» и «Кардиффа» скончался в возрасте 35 лет
Бывший футболист "Астон Виллы", "Кардифф Сити" и молодежной сборной Англии Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Уэльса.
Происшествия
На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Энергетика
Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США
В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
Здоровье
Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19
В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.
Экономика
Российские ритейлеры временно отменили штрафы за недопоставку товаров
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят все крупнейшие розничные сети в стране, объявила о временной отмене штрафных санкций за недопоставку товаров, сообщили в АКОРТ.
Наука
Уровень риска заражения коронавирусом зависит от группы крови
Китайские ученые, изучающие коронавирус со всех сторон, собрали и обработали статистику примерно 2 тысяч пациентов, из которых около 200 человек скончались.
Общество
На Украине зафиксировали пять новых случаев коронавируса
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине возросло с 21 до 26 человек, пять последних случаев подтвердились в Черновицкой области, сообщило министерство здравоохранения страны в своем Facebook.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Общество
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.