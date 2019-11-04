Экономика
КоммерсантъКрупнейшему производителю «Нарзана» угрожают банкротством
Компания «С-Транс» планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Нарзан» из-за долгов за перевозку грузов. Уведомление об этом опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц, обратил внимание РБК.
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с чего всё началось
Уведомление, что кредитор ООО «С-Транс» намерен инициировать банкротство АО «Нарзан», было опубликовано 30 октября на сайте Единого федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц.РБК01:00
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