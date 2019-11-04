с чего всё началось

Компания «С-Транс» планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Нарзан» из-за долгов за перевозку грузов. Уведомление об этом опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц, обратил внимание РБК.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Политика Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией» Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.

Общество Московская погода побьет столетний рекорд Температура, которая установится в Москве во вторник, 5 ноября, может побить рекорд почти столетней давности.

Политика На Украине заявили о попытке свержения Зеленского На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.

Здоровье Минздрав установил норму потребления соли для россиян Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай сообщил, что министр Вероника Скворцова установила рекомендованную суточную норму употребления соли для российских граждан, которая составляет не более 5 граммов в сутки.

Автоспорт Квята оштрафовали во второй гонке подряд Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».

Политика Песков: Россия не отказывается от транзита газа через Украину Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не отказывается от транзита газа через Украину, но не может этого делать без соответствующего желания Киева.

Гаджеты Redmi K30 станет самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G Выходящие 5 ноября смартфоны Xiaomi CC9 Pro и Mi Note 10/Note 10 Pro будут построены на SoC Qualcomm и не получат встроенного модема 5G.