с чего всё началось

Компания «С-Транс» планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Нарзан» из-за долгов за перевозку грузов. Уведомление об этом опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц, обратил внимание РБК.

Политика Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.

Религия Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.

Политика Медведев: РФ надеется на рост участников банка данных по антитеррору РФ рассчитывает на рост количества участников Международного банка данных по противодействию терроризму, который был создан Россией, заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Политика Трамп заявил об очень хороших отношениях с Россией и Украиной Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами на Южной лужайке Белого дома заявил, что у него очень хорошие отношения с Россией и Украиной.

Космос SpaceX провела испытание парашютной системы корабля Crew Dragon Частная американская компания SpaceX успешно завершила испытание модернизированной парашютной системы для пилотируемого корабля Crew Dragon.

Политика Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.

Шоу-бизнес Василию Лановому стало плохо во время спектакля Зрители постановки «Последние луны» в театре имени Евгения Вахтангова рассказали о плохом самочувствии актера Василия Ланового.

Общество Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.

Футбол Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче АПЛ В матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Тоттенхэма" (1:1) ужасную травму получил полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш.

Авто АвтоВАЗ объяснил причины хлипкого кузова своих автомобилей Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».

Автоспорт Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.

Происшествия Во Вьетнаме задержали восемь человек по делу о гибели мигрантов в Британии Полиция во Вьетнаме задержала еще восемь человек в рамках расследования массовой гибели мигрантов в Британии, сообщает местное издание VnExpress.

Единоборства Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.

Политика На Украине заявили о попытке свержения Зеленского На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.

Происшествия Вооруженные люди отобрали у бизнесмена в Москве 20 сноубордов Ущерб оценивается приблизительно в 120 тысяч рублей. В результате стрельбы никто не пострадал. Полиция позже задержала двоих подозреваемых.

Политика В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти сирийского народа Претендент на номинацию в президенты от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард раскритиковала политику американского лидера Дональда Трампа по захвату нефтяных месторождений Сирии, которые по праву «принадлежат сирийскому народу и нужны ему для существования».

Общество Бортпроводники сомневаются в безопасности полетов Boeing 737 MAX Сара Нельсон, президент Ассоциации бортпроводников-CWA, которая представляет интересы бортпроводников 20 авиакомпаний, включая United Airlines, также сообщила, что слушания по Boeing 737 MAX вызвали у нее новые вопросы.

Футбол Мать Рабио начала поиски нового клуба для сына Источник утверждает, что мать футболиста Вероник, являющаяся также его агентом, приступила к поискам нового клуба для своего сына.

Футбол «Лацио» впервые за 30 лет обыграл «Милан» на «Сан-Сиро» Казалось, более-менее справедливая ничья станет итогом игры, но на 83-й минуте Хоакин Корреа воплотил в гол контратаку римлян и принес им три очка - 2:1. Это первая победа «Лацио» над «Миланом» в гостях в чемпионате с 1989 года.

Космос Стали известны новые детали «межзвездной» миссии NASA Концепция Interstellar Probe, разрабатываемая по заказу отделения гелиофизики NASA, впервые была обнародована летом 2018 года, и теперь инженеры сообщили некоторые новые детали проекта.

Политика Крысы Порошенко бегут с тонущей «Украины» Факт наличия двойного гражданства, как и факт приобретения семейством Луценко недвижимости в Лондоне, замалчивается и тщательно скрывается, поскольку придание огласке этой информации может нанести серьёзный репутационный удар по экс-президенту Петру Порошенко, кумовьями которого являются Юрий и Ирина Луценко.

Общество Найдены способы похудеть без физических упражнений Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.

Экономика IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.