Общество
РИА НовостиКрупнейшему производителю воды «Нарзан» угрожают банкротством
Один из подрядчиков акционерного общества "Нарзан" заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании крупнейшего производителя одноименной минеральной воды банкротом. Соответствующее уведомление размещено на портале "Федресурс".
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с чего всё началось
Уведомление, что кредитор ООО «С-Транс» намерен инициировать банкротство АО «Нарзан», было опубликовано 30 октября на сайте Единого федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц.РБК01:00
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