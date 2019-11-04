с чего всё началось

Один из подрядчиков акционерного общества "Нарзан" заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании крупнейшего производителя одноименной минеральной воды банкротом. Соответствующее уведомление размещено на портале "Федресурс".

Общество «ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях.

Политика Тегеран запустил 30 новых центрифуг для обогащения урана Иран запустил 30 новых центрифуг с целью обогащения урана и значительно увеличил производство низкообогащенного урана на своих предприятиях, сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

Политика В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Политика В Дрездене заявили о «нацистской чрезвычайной ситуации» в городе Автор инициативы, член госсовета Макс Ашенбах заявил, что местные власти обеспокоены популярностью правых взглядов в городе.

Шоу-бизнес Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.

Общество Найдены способы похудеть без физических упражнений Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Футбол «Тоттенхэм» оспорит удаление Сон Хын Мина Лондонский "Тоттенхэм" оспорит удаление корейского форварда Сон Хын Мина.

Религия Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".

Происшествия В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.

Политика В Крым прибыла делегация из Сирии В Крым прибыла сирийская делегация во главе с губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Садом.

Происшествия В Ереване горит ангар российской авиабазы В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза.

Происшествия В Москве убит начальник ЦПЭ Ингушетии и его брат В Москве убит начальник ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагим Эльджаркиев, сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

Общество Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад Власти обеспокоены этой ситуацией, так как теперь судно может унести дальше и оно рухнет с водопада.

Гаджеты AMD готовит к выпуску бюджетный двухъядерник Athlon 3000G Похоже, в ближайшее время компания AMD представит не только 16-ядерный Ryzen 9 3950X и многоядерные процессоры семейства Ryzen Threadripper, но и какие-то бюджетные новинки.