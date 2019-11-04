с чего всё началось

Один из подрядчиков акционерного общества "Нарзан" заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании крупнейшего производителя одноименной минеральной воды банкротом. Соответствующее уведомление размещено на портале "Федресурс".

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".

Политика На Украине заявили о попытке свержения Зеленского На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.

Шоу-бизнес Лановому стало плохо во время спектакля Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.

Общество Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.