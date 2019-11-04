Общество

РИА НовостиРИА НовостиКрупнейшему производителю воды «Нарзан» угрожают банкротством

Один из подрядчиков акционерного общества "Нарзан" заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании крупнейшего производителя одноименной минеральной воды банкротом. Соответствующее уведомление размещено на портале "Федресурс".
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с чего всё началось

Подрядчик решил обанкротить крупнейшего производителя воды «Нарзан»

Как АО "Нарзан" боролось за свой бренд Марку "Нарзан" в прошлом году знали 60% потребляющих минеральную воду россиян в возрасте от 10 до 75 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек, свидетельствуют данные исследовательской компании Ipsos.
РБК01:00

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Крупнейшему производителю воды «Нарзан» угрожают банкротством

РИА Новости04:02

Россиян собрались оставить без «Нарзана»

Lenta.ru03:58

Подрядчик решил обанкротить крупнейшего производителя воды «Нарзан»

РБК01:00

Крупнейшему производителю «Нарзана» угрожают банкротством

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ФедералПресс01:42

Транспортная компания намерена добиться банкротства производителя минеральной воды «Нарзан»

Эхо Москвы04:00
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Общество

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В Люблино в День народного единства, 4 ноября, проходит «Русский марш».
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«МВД с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 километров в час, но не более 20 километров в час», - рассказали в министерстве внутренних дел.
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Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
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Киностудия Sony Pictures выпустит сиквел мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" 8 апреля 2022 года.
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Сергей Федоров — о тайном отъезде в «Детройт»: «Я волновался о последствиях, с которыми могла столкнуться моя семья»

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В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому.
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Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
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«Джокер» претендует на 16 «Оскаров»

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" студия Warner Bros. номинировала на 16 главных номинаций премии Американской киноакадемии, передает TopNews.
Газета.Ru 03:00
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Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
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Разведение сил в Петровском в Донбассе сорвалось

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В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан

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Лановому стало плохо во время спектакля

Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.
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Александр Семчев госпитализирован в тяжелом состоянии

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AP: Иран увеличил объёмы обогащения урана

Иран начал использовать дополнительные 30 центрифуг для обогащения урана, вдвое увеличив их количество.
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«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях.
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«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск

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В Турции изучают предложение России о поставках истребителей

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Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.
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Археологи воссоздали лицо женщины-викинга с боевой раной на голове

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Крыша ангара горит в ереванском аэродроме "Эребуни", где дислоцирована одноименная российская авиабаза, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС Армении.
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