с чего всё началось

Один из подрядчиков акционерного общества "Нарзан" заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании крупнейшего производителя одноименной минеральной воды несостоятельным (банкротом). Соответствующее уведомление размещено на портале "Федресурс".

Общество Россияне отмечают День народного единства В России отмечают День народного единства. По всей стране пройдут акции, фестивали и концерты.

Политика Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими» Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.

Общество В России подали рекордный иск на 100 триллионов рублей В Федеральной службе судебных приставов сообщили о рекордном иске о компенсации морального ущерба: некий истец в Оренбургской области потребовал с ведомства 100 триллионов рублей за якобы нанесенный ему службой судебных приставов моральный вред.

Технологии Эксперты рассказали, как выявить слежку за владельцем смартфона Эксперты по информационной безопасности заявили, что почти все приложения на смартфонах занимаются сбором данных владельцев.

Происшествия В Удмуртии замминистра культуры задержали за взятку В Удмуртии задержали заместителя министра культуры. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Политика Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.

Происшествия Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии Гражданка России получила 17 лет колонии за незаконный ввоз более 100 кг наркотиков в Белоруссию, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.

Шоу-бизнес Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.

Общество Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.

Политика Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».

Общество Нападение на иранское консульство в Ираке привело к жертвам На фоне развернувшихся в Ираке массовых беспорядков произошла попытка атаковать иранское консульство в городе Кербеле к югу от столицы страны.

Армия и оружие В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.

Общество Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.

Происшествия Еще одного подозреваемого в убийстве подростка задержали в Забайкалье 27 октября несколько подростков ворвались в частный дом в одном из сел Кыринского района Забайкалья.

Политика Фото главы офиса Зеленского без зубов вызвало ажиотаж в Сети Возглавляющий офис президента Украины Андрей Богдан после сообщений о драке с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым опубликовал фотографию, на которой он запечатлён без передних зубов.

Общество ВКонтакте тестирует функцию борьбы с оскорблениями в комментариях Социальная сеть ВКонтакте объявила, что проведет эксперимент по снижению агрессивности пользователей в комментариях.

Общество Главу McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.

Гаджеты Redmi K30 обещает стать самым дешёвым смартфоном с поддержкой 5G Ранее стало известно, что Xiaomi разрабатывает смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G.

Политика Медведев заявил, что цифровое неравенство так и не преодолено Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал отсутствие прорыва в борьбе по ликвидации цифрового неравенства.

Политика Песков заявил о заинтересованности Путина в «нормандском формате» «[Путин] заинтересован в продолжении саммита в «нормандском формате», но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи», — цитируют представителя Кремля на сайте «Вести.Ru» в воскресенье, 3 ноября.

Шоу-бизнес Актеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля Известному актеру Василию Лановому понадобилась помощь медиков во время выступления в спектакле Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Гаджеты В Apple предупредили об отключении интернета на старых iPhone и iPad Пользователи iPhone и iPad, выпущенных компанией Apple до 2012 года, лишатся возможности заходить в интернет с понедельника, 4 ноября, если не обновят программное обеспечение.