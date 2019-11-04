Как АО "Нарзан" боролось за свой бренд Марку "Нарзан" в прошлом году знали 60% потребляющих минеральную воду россиян в возрасте от 10 до 75 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек, свидетельствуют данные исследовательской компании Ipsos.

с чего всё началось

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