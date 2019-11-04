Общество

РИА НовостиРИА НовостиКрупнейшему производителю воды «Нарзан» угрожают банкротством

Один из подрядчиков акционерного общества "Нарзан" заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании крупнейшего производителя одноименной минеральной воды банкротом. Соответствующее уведомление размещено на портале "Федресурс".
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с чего всё началось

Подрядчик решил обанкротить крупнейшего производителя воды «Нарзан»

Как АО "Нарзан" боролось за свой бренд Марку "Нарзан" в прошлом году знали 60% потребляющих минеральную воду россиян в возрасте от 10 до 75 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек, свидетельствуют данные исследовательской компании Ipsos.
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Крупнейшему производителю воды «Нарзан» угрожают банкротством

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