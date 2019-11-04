Созданное в 1992 году АО «Нарзан» было инициатором правовой охраны наименования места добычи минеральной воды: в 1995 году компания подала заявку на регистрацию наименования места происхождения товара (НМПТ) «Нарзан» и получила исключительное право на его использование (затем такое право получили еще две компании).

с чего всё началось

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