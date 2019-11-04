Общество

РИА НовостиРИА НовостиКрупнейшему производителю воды «Нарзан» угрожают банкротством

Один из подрядчиков акционерного общества "Нарзан" заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании крупнейшего производителя одноименной минеральной воды банкротом. Соответствующее уведомление размещено на портале "Федресурс".
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с чего всё началось

Подрядчик решил обанкротить крупнейшего производителя воды «Нарзан»

Созданное в 1992 году АО «Нарзан» было инициатором правовой охраны наименования места добычи минеральной воды: в 1995 году компания подала заявку на регистрацию наименования места происхождения товара (НМПТ) «Нарзан» и получила исключительное право на его использование (затем такое право получили еще две компании).
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