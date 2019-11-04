с чего всё началось

Один из подрядчиков акционерного общества "Нарзан" заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании крупнейшего производителя одноименной минеральной воды банкротом. Соответствующее уведомление размещено на портале "Федресурс".

Общество В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад в скалах судно Шторм, который разразился в районе Ниагарского водопада в Канаде, вызвал сильное течение, сместившее с места железное судно, застрявшее 100 лет назад в скалах.

Общество «Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома» Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.

Гаджеты AMD готовит к выпуску бюджетный двухъядерник Athlon 3000G Похоже, в ближайшее время компания AMD представит не только 16-ядерный Ryzen 9 3950X и многоядерные процессоры семейства Ryzen Threadripper, но и какие-то бюджетные новинки.

Общество МЧС: на Петербург надвигается метель В Петербург во вторник, 5 ноября, придет метель. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".

Музыка Земфира спела две новые песни на концерте в Дубае Земфира спела две новые песни на концерте в Дубае Вечером 2 ноября она выступила в Дубае на фестивале Parus, исполнив в числе прочих хитов несколько редких песен, а также две абсолютно новые — "Abuse" и "Goodbye".

Гаджеты Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.

Шоу-бизнес Киану Ривз показал новую возлюбленную В сети появились фотографии, на которых Киану Ривз запечатлен в компании своей новой возлюбленной художницы Александры Грант.

Футбол «Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матчи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Технологии Эксперты рассказали, как выявить слежку за владельцем смартфона Эксперты по информационной безопасности заявили, что почти все приложения на смартфонах занимаются сбором данных владельцев.

Музыка Игорь Крутой объединит музыкантов и фигуристов в посвященном его юбилею шоу Вместе с известными музыкантами в шоу примут участие звезды фигурного катания. Крутой отметил 65-летие 29 июля.

Общество В деятельности главного московского единоросса коррупции не нашли Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, в 2012-2013 годах Метельский действительно был участником ряда юридических лиц, но позднее вышел их них в связи с избранием в Московскую городскую Думу, - отмечает телеканал "Дождь".

Шоу-бизнес Театр Вахтангова прервал спектакль из-за болезни Ланового Спектакль с участием Василия Ланового "Последние луны" был прерван из-за плохого самочувствия артиста, передает "Рен ТВ" со ссылкой на сообщения зрителей спектакля.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Происшествия Лайнер из Германии запросил аварийную посадку в Шереметьево В Москве запросил аварийную посадку пассажирский лайнер с неисправностью гидросистемы, летевший из немецкого Франкфурта-на-Майне.

Авто Chevrolet Tahoe предлагается в кредит под 0,1% годовых Как сообщает агентство "Автостат", американский внедорожник предлагается в кредит со специальной ставкой всего 0,1% годовых.

Общество В работе «Вконтакте» произошел сбой Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «Вконтакте», следует из данных сайта Downdetector.

Происшествия В Ереване горит ангар российской авиабазы В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза.

Футбол «Кардифф» может получить бан на три трансферных окна Если апелляция будет отклонена и денежные средства не поступят на счет "Нанта", то "Кардифф" получит дисквалификацию на три трансферных окна.

Культура Умерла актриса и певица Мари Лафоре В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.