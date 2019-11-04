с чего всё началось

На портале "Федресурс" появилось уведомление о том, что один из подрядчиков акционерного общества "Нарзан" обратится в суд с намерением признать крупнейшего производителя одноименной минеральной воды несостоятельным (банкротом), пишет РБК.

Политика Голикова оценила оптимизацию здравоохранения в регионах Зампредседателя правительства Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» назвала неудачной оптимизацию здравоохранения во многих регионах.

Политика Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.

Энергетика «Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому» Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.

Гаджеты AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, МВД и МЧС.

Спорт Умер 43-летний олимпийский чемпион Дмитрий Василенко Российский гимнаст, который на играх в Атланте стал золотым медалистом, умер в возрасте 43 лет.

Шоу-бизнес Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.

Политика США начали процесс выхода из Парижского соглашения Вашингтон направил ООН официальное уведомление о выходе США из Парижского соглашения по климату, сообщил глава Госдепа Майк Помпео.

Космос В США испытали новейший космический корабль Starliner На базе Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико 4 ноября были испытаны системы эвакуации новейшего американского космического корабля Starliner, об этом сообщает NASA, которое вело прямую трансляцию испытаний.

Политика МИД Украины выразил протест в связи с якобы поездкой депутата ГД в Донбасс Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с якобы поездкой депутата Госдумы и председателя партии "Родина" в Донбасс, соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте министерства.

Космос Бур станции InSight сохранил равновесие и сможет продолжить работу Бур установки HP3 марсианской станции InSight сохраняет свое равновесие и не падает — к такому выводу пришла команда инженеров, проанализировав снимки процесса отвода ковша, который обеспечивал буру необходимое трение о грунт.

Футбол Катар готовится провести ЧМ с ограниченными выбросами углекислого газа Выступая на генассамблее ООН в сентябре, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани пообещал провести экологически чистый чемпионат мира по футболу.

Футбол Барри возобновил игровую карьеру в 38 лет «Вест Бромвич» был последним клубом в карьере Барри, но не продлил соглашение с игроком, который в апреле перенес операцию на колене.

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Культура О чем расскажут первые восемь серий многосерийного фильма «Отчим» на Первом В 1952 году в сибирской глубинке первая красавица поселка Настя семь лет ждет мужа с фронта.

Культура Умерла актриса и певица Мари Лафоре В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.

Политика В МИД Ирана прокомментировали новые санкции США Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал решение Министерства финансов США ввести санкции в отношении нескольких иранских граждан, в том числе сына верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтабы.

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Общество В Барселоне проходит акция протеста из-за визита короля Испании В Барселоне начались акции протеста из-за визита в город короля Испании Филиппа VI, сообщает El Pais.

Политика Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.

Происшествия В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.