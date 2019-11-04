Общество

ИнфоросКрупнейшему производителю воды «Нарзан» угрожают банкротством

На портале "Федресурс" появилось уведомление о том, что один из подрядчиков акционерного общества "Нарзан" обратится в суд с намерением признать крупнейшего производителя одноименной минеральной воды несостоятельным (банкротом), пишет РБК.
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с чего всё началось
Уведомление, что кредитор ООО «С-Транс» намерен инициировать банкротство АО «Нарзан», было опубликовано
 30 октября на сайте Единого федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц.
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