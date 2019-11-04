Общество
ИнфоросКрупнейшему производителю воды «Нарзан» угрожают банкротством
На портале "Федресурс" появилось уведомление о том, что один из подрядчиков акционерного общества "Нарзан" обратится в суд с намерением признать крупнейшего производителя одноименной минеральной воды несостоятельным (банкротом), пишет РБК.
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с чего всё началось
Уведомление, что кредитор ООО «С-Транс» намерен инициировать банкротство АО «Нарзан», было опубликовано 30 октября на сайте Единого федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц.РБК01:00
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:13, Вашингтон
Политика
Голикова оценила оптимизацию здравоохранения в регионах
Зампредседателя правительства Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» назвала неудачной оптимизацию здравоохранения во многих регионах.
Rambler News Service вчера в 08:44
Политика
Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл
О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.
ТАСС 15:24
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 10:45
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов
Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.
Политическая Экспертиза 15:12
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, МВД и МЧС.
РБК 12:49
Спорт
Умер 43-летний олимпийский чемпион Дмитрий Василенко
Российский гимнаст, который на играх в Атланте стал золотым медалистом, умер в возрасте 43 лет.
Телеканал 360° 15:36
Шоу-бизнес
Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери
Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.
РИА Новости 14:51
Политика
США начали процесс выхода из Парижского соглашения
Вашингтон направил ООН официальное уведомление о выходе США из Парижского соглашения по климату, сообщил глава Госдепа Майк Помпео.
Взгляд.ру 15:56
Космос
В США испытали новейший космический корабль Starliner
На базе Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико 4 ноября были испытаны системы эвакуации новейшего американского космического корабля Starliner, об этом сообщает NASA, которое вело прямую трансляцию испытаний.
Российская газета 13:33
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
RT на русском вчера в 13:05
Политика
МИД Украины выразил протест в связи с якобы поездкой депутата ГД в Донбасс
Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с якобы поездкой депутата Госдумы и председателя партии "Родина" в Донбасс, соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте министерства.
РИА Новости 15:49
Армия и оружие
The National Interest напомнил о последнем секретном самолете СССР
Актуальные Новости 02 ноября в 10:30
Космос
Бур станции InSight сохранил равновесие и сможет продолжить работу
Бур установки HP3 марсианской станции InSight сохраняет свое равновесие и не падает — к такому выводу пришла команда инженеров, проанализировав снимки процесса отвода ковша, который обеспечивал буру необходимое трение о грунт.
N+1 02 ноября в 08:58
Футбол
Катар готовится провести ЧМ с ограниченными выбросами углекислого газа
Выступая на генассамблее ООН в сентябре, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани пообещал провести экологически чистый чемпионат мира по футболу.
РИА Новости 15:35
Футбол
Барри возобновил игровую карьеру в 38 лет
«Вест Бромвич» был последним клубом в карьере Барри, но не продлил соглашение с игроком, который в апреле перенес операцию на колене.
Матч ТВ 07:54
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Культура
О чем расскажут первые восемь серий многосерийного фильма «Отчим» на Первом
В 1952 году в сибирской глубинке первая красавица поселка Настя семь лет ждет мужа с фронта.
Tricolor TV Magazine 01:45
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Политика
В МИД Ирана прокомментировали новые санкции США
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал решение Министерства финансов США ввести санкции в отношении нескольких иранских граждан, в том числе сына верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтабы.
RT на русском 15:11
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток вчера в 09:38
Общество
В Барселоне проходит акция протеста из-за визита короля Испании
В Барселоне начались акции протеста из-за визита в город короля Испании Филиппа VI, сообщает El Pais.
REGNUM 15:50
Политика
Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 13:44
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Культура
Дженсен Эклс превратил арест Джареда Падалеки в шутку
Дженсен Эклс сообщил, что у его коллеги по сериалу были «плохие выходные» и он надеется, что фанаты смогут показать ему свою любовь и поддержку, чтобы такой ситуации не повторилось.
ГЛАС.RU 08:34