Общество

ИнфоросКрупнейшему производителю воды «Нарзан» угрожают банкротством

На портале "Федресурс" появилось уведомление о том, что один из подрядчиков акционерного общества "Нарзан" обратится в суд с намерением признать крупнейшего производителя одноименной минеральной воды несостоятельным (банкротом), пишет РБК.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось
Уведомление, что кредитор ООО «С-Транс» намерен инициировать банкротство АО «Нарзан», было опубликовано
 30 октября на сайте Единого федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц.
РБК01:00

Подробнее о событии

Крупнейшему производителю воды «Нарзан» угрожают банкротством

РИА Новости04:02

Россиян собрались оставить без «Нарзана»

Lenta.ru03:58

Подрядчик решил обанкротить крупнейшего производителя воды «Нарзан»

РБК01:00

Крупнейшему производителю «Нарзана» угрожают банкротством

Коммерсантъ01:48

Производителя воды «Нарзан» потребуют признать банкротом

Известия01:43

Производитель «Нарзана» может в ближайшее время стать банкротом

ФедералПресс01:42

Транспортная компания намерена добиться банкротства производителя минеральной воды «Нарзан»

Эхо Москвы04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 23:20, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

7Дней.ру 13:12
Политика

Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

RT на русском вчера в 13:05
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Политика

Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества.
RT на русском 14:07
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Политика

Лидеры стран АСЕАН проигнорировали саммит с США

ФАН 03:14
Армия и оружие

В США назвали отстающую от России военную сферу

Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.
РБК 21:19
Общество

Штормовое предупреждение о девятиметровых волнах объявлено на Камчатке

Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) во вторник объявило штормовое предупреждение о волнении на море высотой 8-9 метров в акваториях региона, которое ожидается в среду.
ТАСС 20:29
Технологии

Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян

Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян Почти 30% интернет-пользователей в России ежедневно сталкиваются с проблемами при загрузке страниц в интернете, подсчитали в TelecomDaily.
Коммерсантъ 17:29
Происшествия

Крупный пожар произошел на кроличьей ферме под Саратовом

Газета.Ru 22:53
Авто

Названы регионы России, где чаще всего покупают новые автомобили

Новости Рязани вчера в 14:41
Политика

В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском 16:25
Здоровье

5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез

Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
MedikForum.ru 12:18
Здоровье

Страдающий от рака телеведущий перечислил первые симптомы болезни

Аргументы и Факты 02 ноября в 00:56
Кино

Названы самые жуткие герои фильмов ужасов всех времен

РЕН ТВ 02 ноября в 05:02
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru вчера в 15:54
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики

Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 21:42
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Здоровье

Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха

Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец 09:44
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Политика

Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем

Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:55
Технологии

Названо безопасное время использования гаджетов подростками

Кубанские новости 02 ноября в 09:30
Шоу-бизнес

В дело о покушении на Филиппа Киркорова не вписываются громкие имена

В материалах появились еще две статьи УК, но отсутствуют Максим Галкин и Алла Пугачева В Махачкале повторно направлено в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года.
Коммерсантъ 13:25
Экономика

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия 18:23
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Хоккей

Сборная России по хоккею выиграла на старте молодежной Суперсерии

Известия 23:06
Экономика

Темная сторона финтеха. Почему Сбербанк стал лидером по утечкам данных клиентов

Фото: РИА Новости Каждый месяц происходит около трех тысяч попыток кражи денежных средств с помощью программ, которые позволяют получить удаленный доступ к личным данным клиентов.
Новая газета 02 ноября в 10:45
Политика

Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:46
Происшествия

Тела двух малолетних детей обнаружили в Приморье

Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту обнаружения в селе Хвалынка Спасского района тел двух детей.
ТАСС 19:53
Общество

Депутат Госдумы предложил ограничить число разрешений на такси

Представительница Саратовской области Бокова руководит временной комиссией при Совете Федерации, которая работает над концепцией регулирования такси в России, сказано в письме Старовойтова.
Ведомости 15:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное