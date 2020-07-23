Общество

РБКРБККрупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле

Члены организации выразили обеспокоенность и отметили, что дружественность российской юрисдикции к ИТ-предпринимателям, по их версии, снижается. Это может подтолкнуть их к переносу бизнеса в другие страны.
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с чего всё началось
Уголовное преследование нескольких IT-предпринимателей в России воспринимается как угроза всему сектору, заявила
 в открытом письме Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).
Forbesвчера в 12:14

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Российские IT-гиганты пригрозили переездом за рубеж. Все дело в обысках и арестах

URA.Ruвчера в 17:12

Крупнейшие IT-компании пригрозили перевести свой бизнес за рубеж из-за преследований в России

Новая газетавчера в 16:20

Крупнейшие IT-компании предупредили об угрозе переезда за рубеж из-за преследования бизнеса

Forbesвчера в 12:14

Крупнейшие IT-компании пригрозили перевести бизнес из России за границу из-за преследования

Дождьвчера в 15:05

IT-бизнес призвал к «правовому маневру» в госполитике на фоне обысков

Коммерсантъвчера в 12:38

Крупнейшие IT-компании предупредили, что могут переехать за границу из-за преследования бизнеса

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:17

Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле

РБКвчера в 09:49
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Энергетика

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета 22 июля в 12:09
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Происшествия

В Москве задержали 13 участников массовой драки

Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
РИА Новости 01:32
41
Политика

МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия вчера в 17:01
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Политика

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
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Политика

Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала

Ведомости вчера в 22:44
1,1K
Футбол

«Ахмат» и «Рубин» поддерживали расширение РПЛ до 18 клубов

Вылетевшие клубы "Крылья Советов" и "Оренбург" выступили с инициативой, но в голосовании участия не принимали. (Игорь Рабинер) Изначально в повестке дня не было вопроса о расширении лиги, инициатором его рассмотрения стал глава РПЛ Сергей Прядкин.
Спорт-Экспресс вчера в 06:25
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Финансы

Курс евро превысил 83 рубля впервые с 4 мая

Курс европейской валюты оказался выше 83 рублей на открытии торгов Московской биржи. Такого показателя он достиг впервые с 4 мая.
BFM.ru 03:09
Политика

Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ

Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата американского разведчика над Черным морем

РИА Новости 02:30
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Политика

Помпео допускает привлечение России к противостоянию с Китаем

Ранее госсекретарь говорил о важности создания альянса нового формата против Китая.
Моя Москва.онлайн 00:36
87
Экономика

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России необходимо ввести отдельный налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей для граждан, которые решили сами копить на будущую пенсию.
Вести.Ru 02:50
1,8K
Интернет

В WhatsApp появятся новые функции

В начале июля разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление, которое добавит несколько новых функций.
Известия вчера в 23:58
3
Музыка

Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет

Шведская группа ABBA записала пять новых песен и представит их в 2021 году. У коллектива не было новых треков 27 лет.
Русская Планета вчера в 03:07
84
Путешествия

Крым принял первый миллион туристов

REGNUM 02:41
57
Кино

Крис Эванс считает, что фильмы Marvel заслуживают престижных наград

В течение практически десятилетия Крис Эванс играл Стива Роджерса/Капитана Америку в фильмах Marvel, начиная с фильма «Капитан Америка: Первый мститель» 2011 года и заканчивая «Мстителями: Финал» прошлого года.
Popcornnews.ru 03:00
Экономика

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
53
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирина подала в суд на следствие, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
Газета.Ru 03:35
11
Общество

Посол сообщил о запрете торговать товарами из Армении в ТЦ «Твой дом»

Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что из торговых центров сети «Твой дом» (входит в Crocus Group Араза Агаларова) исчезли армянские продукты.
Коммерсантъ вчера в 14:32
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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста

Согласно словам Кардашьян, Канье страдает биполярным расстройством личности.
CT news 22 июля в 17:49
5
Политика

Глава «Вертолетов России» назвал цель объединения КБ Миля и Камова

Основной целью объединения конструкторских бюро Миля и Камова в Национальный центр вертолетостроения (НЦВ) является перебалансировка мощностей и повышение качества конструкторской документации, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.
РИА Новости 01:10
3
Футбол

Сын Зидана покинет «Реал», Лунин вернется из аренды в «Овьедо»

Другой вратарь «Реала» — Андрей Лунин — вернется из аренды в «Овьедо» и станет сменщиком Тибо Куртура.
Спорт-Экспресс 01:15
Общество

Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом

"Валентина Ивановна, вы абсолютно правильно сказали, что расслабляться нельзя, вирус повсюду", - сказала Нарусова, обращаясь к председателю Совфеда Валентине Матвиенко.
РИА Новости 03:21
9
Армия и оружие

Польша обеспокоена «нашпигованностью» Калининграда оружием

Сотрудник Центра восточных исследований Варшавы Анджей Вильк заявил, что "дубина" России может легко дотянуться до Польши и многих стран западной Европы.
Газета.Ru вчера в 06:41
28
Общество

В Минздраве оценили смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России за все время эпидемии составила 1,62 процента.
Lenta.ru 03:38
3
Гаджеты

Основной миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалисты Роскачества рассказали, что полная разрядка и зарядка телефона не гарантируют успешную и долговечную работу аккумулятора.
МедиаПоток 01:28
21
Политика

Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ

Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 10:40
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Общество

В Крыму за сутки выявили 18 носителей коронавируса

Симферополь, 24 июля 2020, 10:22 — REGNUM 18 случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом 24 июля написал на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 03:22
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Политика

Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики

Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
Lenta.ru вчера в 12:39
49
Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Известия 03:18
1K
Происшествия

В Ленобласти ищут вандалов, осквернивших могилу

Гатчина, Ленинградская область, 24 июля 2020, 09:51 — REGNUM В Гатчинском районе Ленинградской области ищут вандалов, которые раскопали могилу и повредили гроб.
REGNUM 02:51
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Российское добровольное объединение юридических лиц - коммерческих организаций и деловых объединений, работающих в сфере информационных технологий и смежных областях. АПКИТ - некоммерческая организация, выражающая и защищающая интересы IT. Ассоциация представляет российский бизнес во всемирном альянсе национальных IT-объединений Всемирном альянсе ИТ-ассоциаций, в Национальном совете по профквалификациям при Президенте РФ АПКИТ отвечает за систему профквалификаций IT-отрасли. Также на базе АПКИТ в рамках Торгово-промышленной палаты создан Совет по развитию ИТ и цифровой экономики.
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