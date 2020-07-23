Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле

РБК 2

Члены организации выразили обеспокоенность и отметили, что дружественность российской юрисдикции к ИТ-предпринимателям, по их версии, снижается. Это может подтолкнуть их к переносу бизнеса в другие страны.