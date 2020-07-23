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РБК
РБК

Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле

Члены организации выразили обеспокоенность и отметили, что дружественность российской юрисдикции к ИТ-предпринимателям, по их версии, снижается. Это может подтолкнуть их к переносу бизнеса в другие страны.В источнике
С чего всё началось
Уголовное преследование нескольких IT-предпринимателей в России воспринимается как угроза всему сектору, заявила
 в открытом письме Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).
Forbesвчера в 12:14
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URA.Ru

Российские IT-гиганты пригрозили переездом за рубеж. Все дело в обысках и арестах

URA.Ru17:12
Новая газета

Крупнейшие IT-компании пригрозили перевести свой бизнес за рубеж из-за преследований в России

Новая газетавчера в 16:20
БИЗНЕС Online

Крупнейшие IT-компании предупредили, что могут переехать за границу из-за преследования бизнеса

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:17
Дождь

Крупнейшие IT-компании пригрозили перевести бизнес из России за границу из-за преследования

Дождьвчера в 15:05
Коммерсантъ

IT-бизнес призвал к «правовому маневру» в госполитике на фоне обысков

Коммерсантъвчера в 12:38
Forbes

Крупнейшие IT-компании предупредили об угрозе переезда за рубеж из-за преследования бизнеса

Forbesвчера в 12:14
РБК

Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле

РБКвчера в 09:49
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В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер

Лайнер иранской авиакомпании Mahan Air, к которому в небе над Сирией приблизились два истребителя, благополучно приземлился в аэропорту Бейрута (столица Ливана), высадил пассажиров (некоторым из них потребовалась медицинская помощь - прим ред.), дозаправился и вылетел в Тегеран.
Российская газета18:51
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