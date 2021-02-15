Крупнейшие ТЭЦ Украины потребовали запрета на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси
Крупнейшие теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины потребовали от правительства запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси и отменить ценовые ограничения тарифов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Украинской энергетической ассоциации на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.В источнике
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ТЭЦ Украины требуют запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии
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