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RuBaltic.Ru
RuBaltic.Ru

Крупнейшие ТЭЦ Украины потребовали запрета на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

Крупнейшие теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины потребовали от правительства запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси и отменить ценовые ограничения тарифов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Украинской энергетической ассоциации на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.В источнике
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