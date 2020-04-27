Общество
ВедомостиКрупнейшие авиакомпании в апреле резко подняли цены на билеты
Только в Новосибирск перелет в апреле подорожал лишь на 10%. Аналогично выросли цены на апрель – май в эти города и у S7, "Уральских авиалиний" и Utair.
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с чего всё началось
«Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты из Москвы: в апреле билеты с вылетом в апреле – мае в/из столицы в 15 крупнейших российских городов стали стоить на 50–110% дороже, чем стоили в марте.Ведомости07:26
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Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
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Известия вчера в 21:15
Религия
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Уральский меридиан 05:31
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С 1 мая в Свердловской области планируется ввести обязательное ношение масок в общественных местах для всех жителей.
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Введенные ограничительные меры из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге помогли избежать взрывного роста заболеваемости, но ситуация пока остается тяжелой, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 12:29
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В Волгограде сработало взрывное устройство в машине
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Российская газета 12:40
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Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
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Эксперт предрек Штатам крупнейший в истории шок, который будет очень сложно одолеть. Уже сегодня ситуация в США весьма плачевная.
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
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«Бессмертный полк» пройдет онлайн
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Ведомости вчера в 14:58
Технологии
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Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
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Лариса Долина назвала отличия американской публики от российской
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Объявлены имена финалистов шоу «Маска»
Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
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Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
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Московский Комсомолец 07:13
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В Вологодской области вводят пропуска для въезда в регион
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил о введении системы электронных пропусков для въезда в регион из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Попова призвала россиян готовиться к изменениям в жизни после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что привычная жизнь россиян после окончания пандемии изменится.
Аргументы и Факты 02:17
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Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
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