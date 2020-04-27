Общество

ВедомостиВедомостиКрупнейшие авиакомпании в апреле резко подняли цены на билеты

Только в Новосибирск перелет в апреле подорожал лишь на 10%. Аналогично выросли цены на апрель – май в эти города и у S7, "Уральских авиалиний" и Utair.
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с чего всё началось

Крупнейшие авиакомпании в апреле резко подняли цены на билеты

«Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты из Москвы: в апреле билеты с вылетом в апреле – мае в/из столицы в 15 крупнейших российских городов стали стоить на 50–110% дороже, чем стоили в марте.
Ведомости07:26

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Российские авиакомпании в разы подняли цены на внутренние рейсы

URA.Ru10:55

Крупнейшие российские авиакомпании в апреле резко подняли цены на билеты

Эхо Москвы11:27

Авиабилеты крупнейших российских авиакомпаний подорожали в два раза

Lenta.ru09:45

«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов

ТАСС10:17

Авиакомпании подняли цены на рейсы из Москвы

News.ru10:19

Авиакомпании резко подняли цены на билеты в апреле—мае

Коммерсантъ09:17

Крупнейшие авиакомпании в апреле резко подняли цены на билеты

Ведомости07:26
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Футбол

РПЛ предложила клубам два варианта возобновления чемпионата

Руководство РПЛ и РФС обсудило с клубами варианты завершения текущего сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 10:27
4
Общество

Число больных коронавирусом в мире перевалило за три миллиона человек

Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире перевалило за три миллиона человек.
Российская газета 13:40
16
Общество

Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете

Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК 08:55
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Политика

Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда

Известия 11:28
15
Шоу-бизнес

Илана Юрьева рассказала, почему Юлия Михалкова с ней не общается

Юрьева с абсолютным пониманием относится к тому, что Михалкова закрылась, перестала общаться с бывшими коллегами по «Уральским пельменям».
Bimru.ru 07:50
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Авто

В Сети показали изображения новой Lada 4x4

По словам главы «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса, новое поколение внедорожника будет выполнено в фирменной Х-стилистике LADA и останется в той же ценовой нише, что и нынешняя модель.
Автоновости дня 05:53
53
Общество

Главврач Коммунарки опроверг сообщения о массовых увольнениях

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях в клинике.
Газета.Ru 06:41
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Энергетика

Июльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись выше $25 за баррель

Выше $25 за баррель поднялась цена нефти марки Brent с поставкой в июле, об этом свидетельствуют данные торгов.
Известия вчера в 21:15
139
Религия

РПЦ установила ответственность служителей за нарушение мер по COVID-19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил "ответственность священнослужителей" за несоблюдение указаний, направленных на противодействие COVID-19, сообщает в понедельник рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 11:00
23
Религия

Уральского священника за проклятие лишили права проповедовать

«Сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — прокомментировали в Екатеринбургской епархии.
Уральский меридиан 05:31
214
Общество

В Свердловской области с 1 мая введут обязательный масочный режим

С 1 мая в Свердловской области планируется ввести обязательное ношение масок в общественных местах для всех жителей.
Коммерсантъ 05:03
900
Общество

Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге

Введенные ограничительные меры из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге помогли избежать взрывного роста заболеваемости, но ситуация пока остается тяжелой, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 12:29
27
Происшествия

В Волгограде сработало взрывное устройство в машине

Известно, что в транспортном средстве сработало взрывное устройство.
Российская газета 12:40
106
Общество

Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 13:05
1,6K
Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

Премьер министр Российской Федерации Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:13
Политика

Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
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Общество

Советник Трампа предрек США крупнейший в истории экономический шок

Эксперт предрек Штатам крупнейший в истории шок, который будет очень сложно одолеть. Уже сегодня ситуация в США весьма плачевная.
Дни24 11:46
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru вчера в 02:53
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Общество

«Бессмертный полк» пройдет онлайн

ЧС-ИНФО 06:31
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Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
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Технологии

Японская компания объявила о разработке вакцины от COVID-19

Японская компания Shionogi & Co объявила о планах по разработке вакцины против коронавирусной инфекции путем экспрессирующей бакуловирусной векторной системы, а также о начале клинических испытаний в течение текущего года.
РИА Новости 12:46
1
Общество

Валуев предложил раскритиковавшему власть российскому футболисту покинуть страну

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слова вратаря «Крылья Советов» Евгения Фролова, раскритиковавшего действия властей во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 13:29
30
Общество

Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев

Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
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Культура

Лариса Долина назвала отличия американской публики от российской

Российская певица Лариса Долина назвала отличия российской публики от американской, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:37
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Культура

Объявлены имена финалистов шоу «Маска»

Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
Российская газета 11:47
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Общество

Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен

27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
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Политика

Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны

Московский Комсомолец 07:13
539
Общество

В Вологодской области вводят пропуска для въезда в регион

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил о введении системы электронных пропусков для въезда в регион из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
5
Общество

Попова призвала россиян готовиться к изменениям в жизни после пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что привычная жизнь россиян после окончания пандемии изменится.
Аргументы и Факты 02:17
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском

Российская газета вчера в 23:00
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