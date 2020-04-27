«Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты из Москвы: в апреле билеты с вылетом в апреле – мае в/из столицы в 15 крупнейших российских городов стали стоить на 50–110% дороже, чем стоили в марте.

с чего всё началось

Только в Новосибирск перелет в апреле подорожал лишь на 10%. Аналогично выросли цены на апрель – май в эти города и у S7, "Уральских авиалиний" и Utair.

Крупнейшие авиакомпании в апреле резко подняли цены на билеты

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